وانتشرت في مصر في الآونة الأخيرة تركيبات "مجهولة المصدر" تعالج النحافة، باعتبارها "العصا السحرية" لعلاج كافة المشاكل.

إلا أنَّ هيئة الدواء المصرية أصدرت تحذيرا حادا وصارما بشأن هذه التركيبات، مؤكّدة خطورة استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة.

ولفتت الهيئة المصرية في بيانها إلى أنّ "خطورة استخدام الكورتيزون تتمحور حول تسببه في ضعف المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حَب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر بشكل مضر على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم".

وشددت هيئة الدواء المصرية أيضا على عدم استخدام الكورتيزون دون إشراف طبي، مشيرة إلى ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط موضحة أن الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.

عادات طبية خاطئة

وتقول الصيدلانية ومدربة الصحة المعتمدة، إيمان جمال، إن "الكورتيزون من الأدوية التي يتم وصفها لعلاج حالات الالتهابات، لكن من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا وضررا والتي أثبتتها إحدى الدراسات، هو زيادة الوزن المصاحب للاستخدام المفرط".

وأشارت جمال في تصريحات خاصّة لموقع سكاي نيوز عربية، إلى أنَّ "الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إِضافَة لتأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والغلوكوز".

وأوضحت أن الكورتيزون يساهم في زيادة الوزن من خلال الآتي: "زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون، فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة".

وعن كثرة استخدامه مؤخرا لزيادة الوزن وعلاج النحافة، قالت: "الكورتيزون مرتبط أكثر بحالات الحساسية، الأمراض الجلدية، القولون، التهاب المفاصل، الصدفية، الذئبة الحمراء واضطرابات الجهاز التنفسي".

واستطردت: "هناك آثار جانبية أخرى للكورتيزون تتمثل في اضطرابات في الغدة الدرقية، ارتفاع السكر في الدم وضعف المناعة، لكن الشائع لدى الكثير هو الزيادة في الوزن فقط".

وأضافت: "يعتمد إخصائي التغذية على مقياس مؤشر كتلة الجسم، وذلك لمعرفة إذا كان معدل الشخص طبيعيا أو يعاني من النحافة أو زيادة الوزن أو السمنة، وهو عبارة عن وزن الشخص مقارنة بطوله، فيُعد هذا المقياس طريقة سهلة لتحديد الوزن الصحي من السمنة".

النحافة لدى المرأة والرجل

وعن معدلات الإصابة بالنحافة لدى الجنسين، قالت: "تختلف النحافة بين الرجال والسيدات وإن كانت الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن نسبة النحافة لدى السيدات أكثر من الرجال".

وشددت على أن "هناك أسباب مرضية كثيرة مرافقة لاختلاف النحافة بين الجنسين من ضمنها الجهاز المناعي، العادات الغذائية الخاطئة منذ الطفولة، العامل الوراثي، فقر الدم الشديد أو فرط الغدة الدرقية، الأمراض النفسية كالاكتئاب وبعض أمراض الجهاز الهضمي التي تمنع امتصاص الطعام المهضوم بشكل سليم".

ونصحت مدربة الصحة بالبعد عن الضغوطات والمشاكل النفسية، والتعرض لأشعة الشمس من أجل تحفيز الشهية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة باستمرار.

وختمت بالقول: "فكرة استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة فكرة خاطئة، فبالنسبة لأي شخص يرغب في زيادة وزنه عليه اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كربوهيدرات وبروتين بنسبة عالية، للحفاظ على الكتلة العضلية الموجودة في الجسم وتحسين توزيع الدهون، فالتغذية السليمة وزيادة عدد الوجبات عاملان أساسيان لعلاج النحافة".