وإذا اعتمد الإنسان مشروبات بعينها خلال فترة "الرجيم" (إنقاص الوزن)، فهذا سيساعد في فقدان الدهون، فقد أثبتت تجارب أن مشروبات مثل الشاي الأخضر، تعزز التمثيل الغذائي وتعزز الشعور بالشبع وتقلص الإحساس بالجوع، مما يشجع على فقدان الوزن.

واستعرض موقع "هيلث لاين" الصحي 8 مشروبات تساهم في فقدان الوزن، وهي على النحو التالي:

الشاي الأخضر: يساعدك شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتشجيع على فقدان الدهون.

الشاي الأسود: يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تقلل من وزن الجسم، وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود قد يساعد في تخفيض الدهون ويحفز فقدان الوزن.

القهوة: يتناول هذا المشروب الملايين حول العالم بغية الحصول على مزيد من الطاقة وتحسين المزاج، فالمشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة يمكن أن تساعد على فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وتقليل السعرات الحرارية التي يجري امتصاصها، كما تحفز الجسم على حرق الدهون.

الماء: إن زيادة كميات المياه التي يجري تناولها يوميا من أسهل السبل لتحسين الصحة بشكل عام، وتظهر الدراسات أن تناول الماء يساعد في حرق السعرات الحرارية وتقليل تناول الوجبات، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

خل التفاح: على الرغم من وجود حاجة لإجراء مزيد من البحث حول مخاطر خل التفاح وفوائده، إلا أن استهلاك كمية صغيرة يوميا من هذا المشروب قد يشجع على إنقاص الوزن.

ويحتوي خل الفتاح على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن من خلال خفض مستويات الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي وكبح الشهية وحرق الدهون.

الزنجبيل: تشير الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان إلى أن الزنجبيل يمكن أن يعزز الشعور بالشبع ويقلل الشهية ويزيد من التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد عند إنقاص الوزن.

المشروبات الغنية بالبروتينات: تقلص هذه المشروبات من الشهية وتزيد شعور الشبع.، ويمكن إضافة مساحيق البروتين بسهولة إلى أي مشروب للحصول على وجبة خفيفة وسريعة.



عصير الخضار: إن شرب عصير الخضار يساهم في إنقاص الوزن عند إدراجها في نظام غذائي صحي.