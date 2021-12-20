ومع اقتراب أعياد نهاية العام، قال غيبريسوس إنه "من الأفضل إلغاء الفعاليات الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن لاحقا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتاح فيه المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، مختلف دول العالم، حيث تواجه الكثير من البلدان ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات اليومية.

وكان "أوميكرون" قد ظهر قبل نحو شهر في جنوب إفريقيا، لينتشر في مختلف دول العالم، حيث وصل عدد الإصابات في بريطانيا، على سبيل المثال، إلى نحو 91 ألفا، الاثنين.

وتعليقا على انتشار "أوميكرون"، قال مدير منظمة الصحة العالمية إنه "لا يوجد دليل على أن المتحور أسرع انتشارا من المتحور دلتا"، الي انتشر في وقت سابق انطلاقا من بريطانيا.