وأجرت إيلي ماي غارفيس البحث للحصول على الدكتوراه في معهد مالاغان في ويلينغتون بنيوزيلندا. وقد تم نشره في المجلة الطبية "Frontiers in Immunology".

ووجدت الدراسة، التي مولتها مؤسسة سرطان البروستاتا، أن الخلايا المناعية في أنسجة البروستاتا يمكن تنشيطها لتدمير الخلايا السرطانية.

وتوصلت غارفيس إلى أن الخلايا المناعية الموجودة في أنسجة البروستاتا، التي تسمى MAIT، تعمل بشكل غير طبيعي ولديها وفرة من الجزيء (PD-1) على سطحها.

وأضافت: "عندما تم تنشيط خلايا MAIT وحظر الجزيء PD-1، أدى ذلك إلى نشاط مضاد للورم ودمر الخلايا السرطانية".

وقال روبرت وينكوف، مدير معهد مالاغان، الذي أشرف على البحث، إن "معظم الرجال يصابون بسرطان البروستاتا إذا عاشوا لفترة طويلة".

وتابع: "غالبا ما ينمو ببطء، ولكن يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة أولئك الذين يعانون منه. والخطير بشكل خاص هو إذا كان السرطان ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم، مثل العظام".

وأوضح أن "العلاجات المناعية التي تعالج سرطان البروستاتا بشكل فعال لم تكن حتى الآن محط اهتمام".

وتشمل العلاجات الحالية لسرطان البروستاتا الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو مثبطات التستوستيرون. بعضها له آثار جانبية خطيرة.