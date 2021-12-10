وتتيح "نوفي" التي أطلقت للاختبار في أكتوبر، للمستخدمين إرسال الأموال واستلامها باستعمال العملة الرقمية Pax Dollar.

وبالنسبة للميزة الجديدة في "واتساب"، فهي تتيح إرسال الأموال كمرفق في الدردشة على الفور، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحسب التقارير، لا توجد رسوم لإرسال الأموال أو تلقيها بالخاصية الجديدة، كما لا توجد قيود على عدد المرات التي يمكن فيها إرسال الأموال، ولا رسوم للاحتفاظ برصيد في حساب "نوفي" الخاص، أو التحويل منه إلى الحساب المصرفي.

وتوفر "نوفي" خدمتها المرتبطة بـ"واتساب" حاليا في الولايات المتحدة، وتقول إن تركيزها سينصب لاحقا على مساعدة 1.7 مليار بالغ ليس لديهم حساب مصرفي.

وذكر بيان صحفي صادر عن "نوفي"، أنه "لاستبعاد أي شخص من النظام المالي العالمي عواقب على حياة الناس، إذ غالبا ما يكون أمثال هؤلاء يدفعون ثمنا أعلى لقاء ما يحصلون عليه أو يرسلونه من تحويلات لعائلاتهم".

ويعتبر مراقبون وخبراء بمجال التقنية، أن "نوفي" تعد خطوة كبيرة ومهمة من جانب "ميتا" لدمج العملات المشفرة في منصاتها.

ففي يونيو 2019، كشفت "ميتا"، التي كانت "فيسبوك"، عن خططها لعملتها الرقمية الخاصة "ليبرا"، التي ستدمج بمحفظة الشركة الرقمية الخاصة "كاليبرا".

ووقتها تعرضت الشركة لانتقادات لاذعة من جانب خبراء قالوا إن إطلاق مثل هذه العملة سيستخدم لغرض التجسس على ما يشتريه المستخدمون، وبالتالي إغراقهم بالمزيد من الإعلانات الموجهة.