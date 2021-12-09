وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن باحثين في مدرسة روتردام للإدارة التابعة لجامعة إيراسموس، اعتمدوا في دراستهم على جودة لعب الشطرنج عبر الإنترنت مقارنة باللعب وجها لوجه.

وأوضحت أنه تم تحليل أكثر من 215 ألف حركة في اللعبة قام بها اللاعبون، مبرزة أن النتائج خلصت إلى أن التنافس عبر الإنترنت يزيد من مخاطر ارتكاب للأخطاء.

وذكر الباحثون أن النتائج، التي تم التوصل إليها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تؤكد أن عدم التواجد في المكتب يضر بالإنتاجية.

وأضافوا: "البحث أظهر أن العمل عن بعد يمكن أن يعيق قدرة الناس على القيام بمهام عقلية مكثفة وهم بمفردهم في منازلهم".

وتم الاعتماد على لعبة الشطرنج في الدراسة، لأنها تشبه عددا من أنواع الأعمال في المكاتب، من خلال الاعتماد على المهارات المعرفية والعمل تحت ضغط الوقت.