وبحسب وزارة الدولة للإنتاج الحربي، فإن فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) قد تمكن من إنتاج وتجريب أول عينة من الموقف الذكي الدوار (Rotary smart park) بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 55 بالمئة، وذلك في إطار حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات المستحدثة، تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، المهندس خالد محمود زكي، أنه من المقرر أن يتم نقل كامل التكنولوجيا وتصنيعها محليا بنسبة 100 بالمئة، على ثلاث مراحل قصيرة الأجل، مشيرا في بيان له إلى أن فريق شركته قام بدراسة مأمونية الجراح وجدوى التنفيذ.

مواصفات

والموقف الذكي الدوار عبارة عن هيكل معدني يعمل بنظام تكنولوجيا نقل حركة ذكية، يتم تركيبه على مساحة 35 متر مربع، ويستوعب من 8 حتى 20 سيارة حسب الطلب، ويتم تركيبه على قاعدة خرسانية، ويمكن فكه ونقله وتركيبه في مكان آخر، ويمكن أيضا تشغيله يدويا في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار رئيس الشركة إلى أن النموذج الذي انتهى المصنع من تنفيذه وتجريبه، يصلح للاستخدام في النوادي والمستشفيات والبنوك والمؤسسات العامة والمناطق السكنية ومصانع السيارات ومحطات الانتظار، كونه يسهل تثبيته في مساحة صغيرة، وهو بنظام النموذج الرأسي الدوار، كما يمكن تنفيذ تصميمات خاصة والتناغم مع البيئة المحيطة.

ووحدات المواقف الذكية الدوارة من شأنها المساهمة بشكل كبير في حل أزمة عدم توافر أماكن انتظار السيارات في الكثير من المناطق الحيوية، والتي يمكن من خلالها مضاعفة استيعاب الأماكن المتاحة لـ10 أضعاف، في ظل إمكانية ركن 20 سيارة في مساحة 35 متر مربع.

أماكن الانتظار

وتعليقا على ذلك، يقول استشاري السلامة المرورية بهيئة الأمم المتحدة، وعضو مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، أيمن الضبع، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية: "لدينا مشكلة كبيرة في أماكن الانتظار في المنطقة المركزية، في القاهرة والجيزة والقليوبية (القاهرة الكبرى)، وكذلك في عواصم المحافظات، كما أن لدينا زيادة كبيرة في متوسط عدد امتلاك السيارات سنوياً، وذلك بمعدل زيادة تصل نسبته من 4 إلى 6 بالمئة سنويا، ويتطلب ذلك خلق أماكن انتظار مناسبة".

ويشير إلى أنه "في ظل عدم وجود أراضٍ كافية أو مساحات انتظار كان لابد من اللجوء إلى حلول بديلة، من بينها مواقف السيارات متعددة الطوابق الخرسانية الثابتة، فضلا عن أنواع أخرى من المواقف، وهي المواقف الميكانيكية أو الهيدروليكية التي تتمتع بتكنولوجيا ذكية، باستخدام البطاقة الذكية التي تتعرف إلى السيارة وإيقافها بمكانها المناسب للانتظار، وكذلك عند استدعائها بعد ذلك".

ويوضح الخبير المروري أن تلك الخطوة "ممتازة" من أجل استغلال الأماكن المتاحة، حتى لو استغلال مؤقت، على اعتبار أنه يمكن فكها وتركيبها ونقلها في أماكن أخرى، وبالتالي يمكن أن تخدم تلك المواقف أماكن مختلفة وتسهم في حل أزمة المواقف وكذلك استغلال الأراضي الفضاء في توقيتات معينة.

دقة عالية

ونظام مواقف السيارات الذكي الدوارة يعتمد على وحدات ذات دقة وجودة عالية لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة، وتم الاستعانة بتكنولوجيا نقل الحركة التي تتيح استخدام الكروت الذكية في عملية التشغيل، وفق بيان صادر عن وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، استعداد الشركة لتلبية احتياجات السوق المصرية من هذه الوحدات من خلال تجهيز خط إنتاج وفريق متخصص من مهندسي وفنيي الشركة، موضحاً في بيانه أنه تم تنفيذ النموذج من خلال التعاون مع القطاع الخاص ممثلا في شركة "روكان للاستثمار والتجارة وتنمية وإدارة المشروعات"، وهي شركة شبابية ناشئة تتمتع بفريق طموح، سعوا كثيرا لنقل هذه التكنولوجيا هنا في مصر، وهم من يتولون عملية التنسيق مع الشريك الأجنبي المتمثل في شركة جييو رود العالمية صاحبة تكنولوجيا الجراج الذكي الدوار. وأشار إلى أن الشريك المصري سيتولي عملية تركيب وصيانة هذه الوحدات.