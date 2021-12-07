وأكد موقع "هافنغتن بوست"، أن العديد ممن حصلوا على جرعة كورونا الداعمة، والتي تأتي بعد مرور وقت على جرعتي كورونا، يشعرون بشعور غريب بالعطش لأيام.

لماذا العطش بعد جرعة كورونا؟

في الواقع ، إنها مجرد "أعراض متوقعة عندما يكثف نظام المناعة لدينا ويقوم بعمله" ،

وأوضحت لاتشا بيركنز، طبيب الأسرة في واشنطن: "لدى الناس أعراض مختلفة عندما يحصلون على التطعيمات، لكنني سمعت عن شعور بعض الناس بالعطش. هذا ليس اكتشافا غير مألوف".

هناك عدة أسباب تجعل الشخص يشعر بالعطش بعد الحصول على الجرعة الداعمة من اللقاح. السبب الأول هو ببساطة القلق، حيث أوضحت ناتاشا بهويان، الطبيبة في عيادة الرعاية الأولية "وان ميديكال": "إذا كان شخص ما قلقا بشأن اللقاح، فقد يتسبب ذلك في جفاف الفم، لأن القلق مرتبط بجفاف الفم".

ثم قالت بهويان إن هناك احتمالا بأن الأشخاص الذين يعانون من الجفاف بشكل عام قبل الجرعة، قد يلاحظون هذه الصفة بشكل أكبر بعد الجرعة، لأنهم يكونون متيقظين للأعراض التي تصيبهم.

ومن الاحتمالات الأخرى، أن تساهم الحمى التي تصيب من يحصل على اللقاح، في الجفاف، وذلك لأن جسمك يفقد الملح والسوائل.

ووفقا للموقع، قد تشعر أيضا بالعطش لمجرد أن جهازك المناعي يعمل بشكل مكثف خلال تعاطي اللقاح.

وينصح الخبراء أن يتناول الشخص وجبة غذائية جيدة قبل جرعة اللقاح الداعمة، كما تنصح بالابتعاد عن تناول الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية، لأنها من الممكن أن تؤثر على فاعلية اللقاح.