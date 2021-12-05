ويوصي خبراء التقنية بعدة "حيل ذكية" من أجل الحصول على نتائج تلبي ما نريد وبسرعة، ونختصرها لك في هذه النقاط:

- من أولى النصائح اللجوء إلى خاصية التحديد الزمني، كأن تحدد تاريخا للمادة التي تبحث عنها، فإذا كنت تريد صورة من مهرجان أقيم قبل أيام، مثلا، فمن الأفضل أن تبحث في نتائج أسبوع واحد بدلا من مطالعة كم كبير من النتائج تشمل القديم، ويكفي الذهاب إلى الأدوات ثم خانة الزمن للقيام بهذه الخطوة.

- النصيحة الثانية هي استبعاد الكلمات المفاتيح التي لا تحتاج لها، وذلك من خلال وضع علامة ناقص (-) قبل الكلمة التي لا تريدها، أما الكلمات التي تريد إيلاءها أهمية والتركيز عليها فحبذا لو أضفت إليها علامة (+).

- التقنية الثالثة هي البحث مباشرة عن الملفات، كأن تحدد أنك تريد ملفا على هيئة "PDF"، بدلا من أن تنبش عنه بين ملفات كثيرة.

- أما النصيحة الرابعة فهي الاعتماد على البحث المتقدم عن طريق جمل محددة أو أرقام أو لغات أو مناطق، حيث يمكن الذهاب إلى قسم "الإعدادات" في محرك البحث ثم النقر على "بحث متقدم"، وعندئذ ستجد عدة خيارات، ثم سيكون بوسعك أن تحدد لغة نتيجة البحث، كما يمكنك أيضا أن تحدد إظهار محتوى ليس مقيدا بحقوق الملكية الفكرية.

- وإذا لم ترغب في القيام بعملية البحث المتقدم، فإن هناك طرقا مختصرة كأن تضع "@" للبحث عن نتيجة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى علامة "#" لأجل العثور على وسوم "هاشتاغ"، أو نجمة "*" في مكان كلمة غير معروفة.

- وإذا أردت معرفة الطقس من حولك، يكفي أن تكتب "طقس" لأن محرك البحث يعرف الموقع الذي توجد به أصلا ولا يحتاج لأن تحدد له المنطقة، وفي حال أردت الاطلاع على طقس منطقة بعيدة فلك أن تكتب اسمها فقط.

- ومن نتائج البحث المفيدة في "غوغل" خاصية العداد التنازلي، إذ يكفي أن تبحث عن "Timer" حتى تجده تبدأ عدا تنازليا تلقائيا من 5 دقائق.

- وفي حال أردت من "غوغل" أن يؤدي وظيفة المعجم، فأنت تحتاج إلى كتابة الكلمة في خانة البحث، ثم أضف إليها "definition" أي تعريف، وعندئذ ستظهر لك النتائج والشروح والمرادفات.

- كما يمكن الاستعانة بـ"غوغل" أيضا للحصول على ترجمة مفيدة للغاية، حتى وإن كانت في حاجة إلى المزيد من الدقة، في بعض الأحيان، لا سيما بين بعض اللغات.

- ويتيح محرك البحث "غوغل" أيضا أن تبحث عن كلمتين متباعدتين، أي ليستا من الموضوع نفسه، ويكفي أن تكتبهما وتجعل بينهما مسافة، مع حرف الواو أو "and" بالإنجليزية، و"أو" أي "or".