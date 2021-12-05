وسيدعم "غالاكسي إيه 73" المزود بشاشة قياس 6.7 بوصة، تقنية "أموليد"، إلى جانب قارئ بصمات.

ووفق التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم أرينا" نقلا عن "أون ليكس"، فإن الشاشة ستأتي بمعدل تحديث 90 هيرتز.

وفي الجزء الخلفي لهاتف سامسونغ الجديد تتموضع 4 كاميرات، دقة الرئيسية منها تصل إلى 108 ميغابكسل.

وبالنسبة للمعالج، فسيدمج الهاتف "سناب دراغون 750 جي"، وسيعمل بنظام التشغيل "أندرويد 12".

أما ما يتعلق بقدرات الجهاز التخزينية، فإنه سيزود بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، في حين تصل السعة التخزينية إلى 128 غيغابايت.

كذلك سيدمج الهاتف بطارية سعة 5 آلاف ميلي أمبير/ساعة، ومنفذا للشحن من النوع "سي".

وسيبلغ سُمك الهاتف 7.6 ميليمتر، فيما سيكون الجهاز مقاوما للماء.

وسيأتي الطراز الجديد باللونين الذهبي والأسود، وسيطرح في الأسواق بالربع الثاني من 2020 بسعره في حدود 440 دولارا وفق التسريبات.