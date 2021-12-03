وعرضت الشركة، البدلة الجديدة، في مشاركتها الأولى في معرض مصر للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي أقيم في مركز المعارض بالقاهرة، ولاقت استحسان الزائرين.

ويقول اللواء عمرو فايد، مستشار مصنع الخوذ والسترات الواقية لمهمات الوقاية، الذي قام بتنفيذ البدلة: "نواجه منذ سنوات عديدة إرهاب في شمال سيناء يقومون بعمل عبوات يدوية متحورة، ويقوم الإرهابي بارتداء ملابس متخفية لكي يتم دفن العبوات واستهداف القوات المصرية".

نظام التخفي

وتابع فايد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" : "كان لابد من التعامل مع هؤلاء الإرهابيين بنفس عقليتهم وهي التخفي، ولكن بنظام عالي الدقة وبشكل مثالي لا تستطيع الموجات الرادارية، أو الأشعة تحت الحمراء القريبة أو البعيدة اكتشافها".

وتعتبر الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، واحدة من إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتكون الجهاز من 4 قطاعات هي: "قطاع الغزل، وقطاع النسيج، وقطاع الأثاث المعدني والخشبي، وقطاع مهمات الوقاية".

ألوان متغيرة

وقال مستشار المصنع لمهمات الوقاية: "تتغير ألوان البدلة حسب طبيعة كل مكان وخلفيته، فتلك البدلة ليست للترفيه، ولكنها للحماية المميزة لأولادنا وأبطالنا".

وأوضح: "نسعى لتحقيق الاكتفاء للجيش المصري والشرطة، وهناك عدد من الدول العربية التي لديها أجانب يقومون بتصنيع بدل مشابهة لذلك، ولكننا الدولة الأولى التي اعتمدت بالكامل على محلية الصنع دون دخول أي عناصر أجنبية".

وتم تنفيذ البدلة المصرية الجديدة مقاومة للبكتيريا، ومصنوعة من مادة البوليستر المعالج كيميائيا ضد أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء، سواء القريبة أو البعيدة.

ونوه فايد: "على سبيل المثال قامت وفود عراقية بزيارتنا أكثر من مرة، وأرادوا شراء السترات الواقية بسبب معاناتهم من نفس الأزمات الإرهابية. فهناك فارق كبير بين البحث الذي يتم من خلاله تخريج عينة، وبين البحث الذي نقوم بتعميم نتيجته وتخريج من خلاله إنتاج قوي ومستمر".

جهد كبير

وعن العمل على البدلة الواقية، قال: "الكلية الفنية قامت بالتصميم والاختبارات، وقامت بالشراكة مع مركز البحوث الفنية بوضع المواصفات الخاصة بالمصنع وخطوط الإنتاج المختلفة والخامات المستخدمة والاختبارات الموثقة".

وأقيم معرض إيديكس 2021 في الفترة بين 29 نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولي الأول، بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية بغرض عرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

وأوضح المهندس بالكلية الفنية العسكرية: "قمنا في 2018 بتنفيذ بدلة للأفراد التي يقع على عاتقهم إبطال وفك العبوات المتفجرة، تعتمد على طبقات متعددة من مواد معينة تمنع دخول الموجات الإنفجارية للقلب والرئتين".

وأردف: "قوات مصرية قامت بطلب تنفيذ بدلة تكون سهلة الفك، في حال أضطر فرد الأمن أو المقاتل للإخلاء الفوري، فيمكنه التخلص منها في غضون 3 ثوان فقط، لما تم تنفيذه من تكنولوجيا معينة".