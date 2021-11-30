وبعد فتح أبواب المعرض لاستقبال الجمهور، الأربعاء، لاقت الأسلحة والمنظومات الذكية المعروضة إشادة الزوار، من قادة عسكريين أو باحثين أو مهتمين بمجال الصناعات الدفاعية الحديثة.

ويُعتبر الجناح الإماراتي، أحد أكبر الأجنحة المشاركة في "إيديكس 2021"، وسط اهتمام كبير من الشركات الإماراتية بعرض مجموعة من أحدث الأنظمة الدفاعية، من بينها الطائرات بدون طيار "درونز"، وآليات مكافحة الطائرات بدون طيار، والمركبات عالية القيمة المزودة بأجهزة التشويش والإعاقة لحماية الشخصيات المهمة.

كما تشمل المشاركة الإماراتية عرض الفرقاطات المصنعة محليا، والصواريخ الذكية الموجهة عن بعد، ورادارات حديثة، بالإضافة للرشاشات الآلية والمسدسات.

ويعتبر القطاع الخاص بمجموعة "إيدج" العالمية، أكبر مشارك في الجناح الإماراتي، ولاقى القطاع اهتماما كبيرا من زوار المعرض، نظرا لعرض منظومات الصواريخ الذكية من نوعيات "الطارق" و"ناسف"، وهي الأسلحة التي توقف كثيرون أمامها للتعرف على إمكانياتها.

الأسلحة الذكية

وأوضح نائب رئيس إدارة البرامج المتخصصة بمجال الحرب الإلكترونية والاستخبارات بمجموعة "إيديج" العالمية، وليد المسماري، أن المجموعة تشارك في النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية المصري بـ10 شركات كاملة، في مجالات الحرب الإلكترونية، والأسلحة الذكية، والمنظومات ذاتية القيادة.

وأكد المسماري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مجموعة "إيدج" تلقت إشادة واسعة بمنتجاتها على هامش فعاليات "إيديكس 2021".

وأوضح المسؤول الإماراتي أن المنتجات التي جذبت زوار المعرض، "تأتي ضمن 20 منتج دفاعي وعسكري حديث ومتطور، أطلقتهم إيدج في آخر 24 شهرا". كما تعرض المجموعة أبرز 13 منتجا دفاعيا خلال تلك الفترة.

"صُنع في الإمارات"

ولفت المسماري إلى "فخر (إيدج) بأن تلك المنتجات الدفاعية المتطورة، تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها في دولة الإمارات، ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج (صُنع في الإمارات)".

ولم يغفل الخبير الإماراتي في مجال الحرب الإلكترونية، دور المهندسات في القسم الهندسي بـ"إيدج"، موضحا أن "المهندسات الإماراتيات يشكلن ثلث هذا القسم، فيما يشغل المهندسون الإماراتيون 46 بالمئة منه".

وتُصنف مجموعة "إيدج" الإماراتية، كأحد أفضل 25 موردا عسكريا في العالم، وتشارك في فعاليات المعرض بمجموعة متنوعة من الأسلحة، من بينها "شادو 25"، و"garmoosha" في فئة الطائرات بدون طيار، ومدرعات من نوعية "jais"، و"rabdan"، والذخائر الذكية الموجهة من طراز "rash" ،"thunder p4"، و"desert sting"، بالإضافة لمنظومتي "الطارق" و"ناسف".

التطور الإماراتي

ويشمل الجناح الإماراتي بـ"إيديكس 2021"، عرض منتجات شركة "إنترناشونال غولدن غروب IGG".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الفريق أحمد الشيحي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن شركته تعرض 3 منظومات تسليح ومعدات عالية التقنية، تم تطويرها وتحديثها في مجمع الصناعات بالإمارات.

ولفت إلى أن "غولدن غروب" تشارك برادار متطور ومتميز، يصل مداه لقرابة 200 ميل بحري، وعربة "ساحل" السريعة ذات الاستخدامات المتعددة، ومنظومة إطلاق ذكية.

وأوضح المسؤول في الشركة الإماراتية، أن هذه هي المشاركة الثانية لها في معرض "إيديكس"، لافتا إلى أنه "يلاحظ وجود فارق كبير، عبر تنوع أكثر في المعروضات الإماراتية، والمشاركة في مساحة أكبر، وبمعدات أكبر وأحدث".

وشدد على أن مشاركة "الجناح الإماراتي" تضاعفت هذا العام، قياسا بالنسخة الأولى من المعرض "إيديكس 2018"، معربا عن "فخره بالمعدات الإماراتية المشاركة، مونها الأكثر تطورا هذا العام".