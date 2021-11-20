كان ماسك يرد على تغريدة لأحد مالكي سيارات تسلا قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل "آي.أو.إس" في سول بكوريا الجنوبية.

كان موقع إلكترك هو أول من نشر عن العطل.

وأفاد موقع داونديتكتور المعني بمتابعة أعطال الخدمات بأن حوالي 500 مستخدم قالوا إنهم واجهوا خطأ في حوالي الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش.

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته.

وبحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا عن 60.

وقال ماسك: "نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجددا".