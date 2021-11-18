وقالت "أسترازينيكا" إن هذا العقار، المصنوع من مزيج من الأجسام المضادة، يوفر حماية بنسبة 83 بالمئة، لمدة 6 أشهر.

وسبق أن حقق العقار، ويطلق عليه اسم (إيه.زد.دي7442) أو "إيفوشيلد"، حماية بنسبة 77 بالمئة من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض بعد 3 أشهر، حسبما تبين في قراءة سابقة لنتائج مرحلة متأخرة من تجربة مثبتة في أغسطس.

وذكرت الشركة أيضا أن دراسة منفصلة على المرضى بأعراض تتراوح بين المتوسطة والخفيفة لمرض "كوفيد-19"، كشفت أن تناول جرعة أعلى من العقار يمنع تدهور الأعراض بنسبة 88 بالمئة، إذا تلقى المريض العلاج في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض الأولى.

ويتلقى المريض العقار مرة واحدة على جرعتين عن طريق الحقن. وينتمي "إيفوشيلد" إلى فئة العقاقير القائمة على أجسام مضادة أحادية النسيلة، وهي بروتينات يتم تصنيعها في المعمل وتحاكي الدفاعات الطبيعية في جسم الإنسان.

وتقوم على أساس الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم في حالة الإصابة بالعدوى أو التطعيم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.