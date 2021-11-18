وذكرت "أبل" أنها ستتيح خدمة "الإصلاح الذاتي" بداية لأجهزة "آيفون 12" والإصدار "13"، وسيتبع ذلك لاحقا كمبيوترات "ماك".

وحسبما أشار موقع "أبل"، فإنه يتم إرسال أدوات ومكونات أصلية من الشركة للمستخدمين الذين يعانون من تلف الأجهزة.

وستتوفر الخدمة في أوائل العام المقبل بالولايات المتحدة، وستشمل بلدانا أخرى طيلة عام 2022.

وستشمل التصليحات التي يمكن القيام بها بداية استبدال شاشة "آيفون" والبطارية والكاميرا باستخدام أجزاء وقطع من "أبل"، مع توفير خيارات أخرى لاحقا.

وأكدت الشركة الأميركية أن تنفيذ هذه الإصلاحات ذاتيا لن يؤدي إلى إبطال ضمان الجهاز، لافتة إلى توفيرها لأكثر من 200 قطعة يمكن استبدالها عن حدوث أعطال.