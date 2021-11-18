وقال الوزير المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، إن إجمالي الذين حصلوا على التطعيم بلغ 27.485.140 جرعة أولى، و14.454.652 جرعة ثانية، بينما وصل إجمالي الجرعات المستهلكة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن 41.939.792.

واستعرض عبد الغفار، مستجدات حملة "معا نطمئن"، مشيرا إلى توفير 14 مركزا لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 97 نقطة تسجيل للتيسير على المواطنين وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة داخل محطات المترو، وتوزيع 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو.

وأشار المسؤول المصري إلى أنه سيتم التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعا، فضلا عن تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح أيضا بعدد من المراكز التجارية.

واستعرض عبد الغفار، خلال اجتماع مجلس الوزراء العقود الخاصة باللقاحات وتصنيع المواد الخام لعام 2022، وسيناريوهات العمل لتوفير هذه اللقاحات.

من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، وكذلك عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، فضلا عن عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل.