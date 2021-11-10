وحسب وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، فقد عيّنت "أبل" كريستوفر مور مدير برمجيات السائق الآلي سابقا في "تسلا"، الذي يعتقد أنه كان على خلاف مع مؤسس الشركة إيلون ماسك.

وقال المصدر إن مور يقدم تقاريره إلى ستيوارت باورز، وهو مسؤول تنفيذي سابق آخر في "تسلا"، انضم إلى "أبل" العام الماضي لتطوير مشروعها لإنتاج سيارة.

وقالت "بلومبرغ" إن "هذه الخطوة تشير إلى أن أبل تمضي قدما في محاولات تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، وهو سباق عالي المخاطر مع شركات صناعة السيارات مثل تسلا".

وأوضحت أن "مور ينضم إلى قسم معروف بسريته، حيث لم تعلن أبل أبدا عن خطط سياراتها".

وكان خلاف مور مع ماسك خرج إلى العلن في وقت سابق، عندما انتقد الأول مبالغة الثاني في قدرات السائق الآلي بسيارات "تسلا".

وقال مور إن تصريح ماسك بأن سيارات "تسلا" ستعتمد على القيادة الذاتية بالكامل في 2021 "لا يتطابق مع الواقع الهندسي".

ولا يعرف الكثير عن "مشروع تيتان" الذي تعمل عليه "أبل" لإنتاج سيارة ذاتية القيادة، لكن يعتقد أن منتجها سيطرح في الأسواق بحلول عام 2024، أي بعد 10 سنوات من انطلاق المشروع، وفق تقارير صحفية.