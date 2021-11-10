وكانت وكالة ناسا تنتظر حل نزاع قانوني بين شركتي سبايس أكس وبلو أوريجن بشأن تطوير معدات هبوط على سطح القمر قبل الإعلان عن جدول زمني جديد.

وقال بيل نيلسون في مؤتمر صحافي: "لقد أضعنا ما يقرب من سبعة أشهر في التقاضي، وأدى ذلك على الأرجح إلى تأخير أول هبوط لمركبة مأهولة حتى عام 2025 على أقرب تقدير".

وكانت ناسا قد أعلنت، الجمعة، أنها تعتزم إطلاق مهمتها "أرتيميس 1"، أول برنامج أميركي للعودة إلى القمر، في فبراير المقبل.

وستشكل هذه المهمة التي كان مزمعا إنجازها نهاية العام الحالي، الانطلاقة الفعلية لبرنامج "أرتيميس" الذي ستعيد الولايات المتحدة من خلاله إرسال بشر إلى القمر، بينهم أول امرأة.

وستجرى الرحلة الأولى من دون رائد فضاء، إذ سينقل الصاروخ العملاق الجديد من "ناسا"، المسمى "أس أل أس"، إلى القمر الكبسولة "أوريون" قبل أن يعود إلى الأرض.

وحتى اللحظة، لا تزال هذه المهمة الثانية مقررة في 2023، وهي ستحمل هذه المرة رواد فضاء على متنها لكنهم لن ينزلوا على سطح القمر.