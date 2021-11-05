ويقول موقع "ذا فيرج" التقني إن الطائرة الجديدة في الحقيقة هي طائرتان، واسمهما على التوالي Mavic 3 وMavic 3 Cine.

وأضاف أن هناك خصائص مميزة مشتركة بين كلتا الطائرتين.

ويبلغ ثمن الطائرة Mavic 3 Cine خمسة آلاف دولار، وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على تصوير 50 إطارا في الثانية، وبتقنية Apple ProRes التي تسمح بتسجيل فيديو عالي الدقة وذي ضغط منخفض.

وهذه النسخة من الطائرة مزودة بوسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD) الذي يستخدم لتخزين البيانات، وأهميتها تبرز في أنها تستخدم طاقة أقل، مما تجعل المستخدمين يستفيدون من عمر أطول من البطارية.

أما النسخة الثانية من الطائرة الجديدة 2199 دولارا، التي تحتوي تقنيات أقل، إذ إنها تخلو من تقنية Apple ProRes.

ومع ذلك، تحتوي هذه الكاميرا على نظام كاميرا مزدوجة مزودة بمستشعر.

وكلتا الطائرتين قادرتان على تصوير لقطات فيديو بدقة تصل إلى 4k، بالإضافة إلى صور ثابتة بدقة 20 ميغا بيكسل.

وتتميز كاميرا الطائرتين بعدسة تصل إلى 24 ملم وقدرة على التكبير تصل إلى 24 مرة.

وبوسع الطائرتين التحليق في الأجواء لمدة 46 دقيقة، بما يمثل إضافة نوعية مقارنة بطرز سابقة من هذه الطائرة، فنسخة Mavic 2 كانت تحلق لمدة 31 دقيقة فقط.

وباتت مستشعرات هذه الطائرة قادرة على اكتشاف الأشياء على بعد 200 متر، بعدما كانت النسخ السابق تصل قدرتها إلى 20 مترا فقط.

ولدى كلتا الطائرتين القدرة على النقل المباشر إلى هاتفك الذكي أو وحدة التحكم الخاص بك.