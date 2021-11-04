وتم تصوير "سديم رأس الحصان" من صحراء أبوظبي في الإمارات، حيث استغرق التقاطها العمل ليلتين كاملتين، هذا إلى جانب ثلاثة أيام لعمليات المعالجة الفنية.

وبحسب المصور الفلكي وسام أيوب، فإن ما ميّز الصورة كمية التفاصيل الظاهرة في اللقطة وطبيعة الألوان، مشددا على أن ذلك ليس بالمهمة السهلة.

واستخدم أيوب معدات تصويره الشخصية المكونة من تلسكوب وحامل وكاميرا تصوير فلكي، هذا إلى جانب فلاتر خاصة.

واختيرت ذات الصورة أيضا كأفضل صورة فلكية في العالم من أشهر موقع للصور الفلكية في العالم Astrobin ليوم 28 أكتوبر الفائت.

جدير بالذكر أنه سبق لـ"ناسا" أن اختارت في مناسبتين سابقتين، في أكتوبر 2020 ومارس 2021، صورا لأيوب كأفضل صورة فلكية.

ويمتلك أيوب سجلا مليئا بالصور الفضائية من سُدُم ومجرات وكواكب، التي تستغرق منه جهدا وتركيزا كبيرين لإظهارها في حلة مدهشة ومتميزة أثارت إعجابا واسعا على الصعيد الدولي.

وفاز وسام أيوب بعدد من الجوائز العالمية الأخرى منها جائزة (أفضل صورة لليوم 19 أكتوبر 2020) من موقع "أستروبن الشهير" "AstroBin" المتخصص بالصور الفضائية.

كما نال جائزة (أفضل صورة للأسبوع 19 أكتوبر 2020) من موقع الشركة الخاصة لتصنيع كاميرات التليسكوب "ZWO Astronomy Cameras".