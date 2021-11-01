الحافلة التي يحمل وجودها أمام مقر انعقاد مؤتمر غلاسكو تأكيداً على أهمية الطاقة النظيفة، من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية، هي تابعة لشركة Wrightbus، وهي مُصنّع أول حافلة ذات طابقين من الهيدروجين الصفري في العالم.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت الشركة صورة لحافلتها الهيدروجينية، مذيلة بتعليق: "يمكنك أن ترى أول حافلة هيدروجين ذات طابقين في العالم في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ".

ومُدون على الحافلة ذات اللون الأخضر، رسالة مُلهمة وداعمة للتحول إلى الطاقة النظيفة في قطاع النقل العام، وهي: "الآن رحلة الحافلة لا تكلف الأرض".

وقالت الشركة في تغريدة تالية لها عبر صفحتها، الاثنين: "الحافلة هي أكثر وسائل النقل العام انتشاراً.. تعتمد حوالي 72 بالمئة من الحافلات على الديزل.. إذا تحولت كل هذه الحافلات إلى انبعاثات صفرية، فإنها تخفف حوالي 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 85 بالمئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة في 2018 (10 بالمئة من إجمالي الاتحاد الأوروبي في 2018)".

ويعتبر الهيدروجين من المصادر الواعدة للطاقة النظيفة، ولا تنتج عنه أي انبعاثات كربونية. ولجأت مؤخراً عديد من الشركات بالاهتمام باستخدامه عبر قطاع الشحن، بالنظر إلى دوره في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وانطلقت أعمال قمة غلاسكو للمناخ، الأحد 31 أكتوبر 2021، حيث يسعى قادة العالم إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب.