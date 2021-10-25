وأشارت دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إلى أن طول رواد الفضاء يمكن أن يزداد بمعدل ثلاث بوصات في الفضاء، ولكن هذا سيعرضهم لخطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة عند عودتهم للأرض.

وأشار الباحثون في دارستهم التي نشرت نتائجها في مجلة Anaesthesiology، إلى أن انعدام الوزن في الفضاء يتسبب في النمو عن طريق تقويم العمود الفقري، ولكن جاذبية الأرض تعكس هذا التأثير، والذي يمكن أن يؤدي إلى ألم شديد.

وأضاف الباحثون أن الدراسات تظهر أن 52 في المئة من رواد الفضاء يعانون أيضا من آلام الظهر في أول يومين إلى خمسة أيام من سفرهم إلى الفضاء.

وغالبا ما يختفي هذا الألم، لكن البعض يصابون بحالات مثل "عرق النسا"، وهو نوع من آلام الظهر يمكن أن ينتشر في الساقين.

وتعليقا على الدراسة قال مؤلفها البروفيسور ستيفن كوهين إن: "نظرة ثاقبة لآلام الظهر عند المسافرين إلى الفضاء قد توفر معلومات مفيدة لعلاج آلام الظهر لدى الأشخاص الآخرين".