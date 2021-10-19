وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن طرازات السيارات الكهربائية الثلاثة الجديدة تضع شركة فوكسكون، وهي أكبر شركة مصنعة لأجهزة الآيفون، في مكانة قوية لمشروع السيارات السري لشركة آبل.

وجاء الإعلان عن هذه النماذج خلال حدث "هون هاي للتكنولوجيا 2021، وفقا لما ذكره بيان للشركة.

وقد انضمت فوكسكون إلى قطاع السيارات عندما أبرمت اتفاقا أواخر الشهر الماضي لإنفاق 280 مليون دولار للاستيلاء على مصنع سيارات في أوهايو من شركة "لوردستون موتورز".

وتخطط الشركة لتصنيع السيارات لعملاء صناعة السيارات تحت اسم "فوكسترون"بدلا من بيعها كجزء من علامتها التجارية، وفقا لما ذكرته بلومبيرج.

وسيكون أول زبون لسيارات فوكسترون الكهربائية شركة يولون موتور، وهي شركة تايوانية، وفقا لما ذكرته ليليان تشن، رئيسة شركة يولون.

وقالت فوكسكون إن المركبة طراز "سي" لديها أربع خصائص رئيسية هي "شكلها ومساحتها واستهلاك الطاقة ونظام الطوارئ". وتستطيع السفر حوالي 700 كيلو دون الحاجة لشحن البطارية مرة ثانية، كما يمكنها ان تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 4 ثواني.

أما النموذج "إي" سيدان تصفه الشركة بأنه "الاختيار الأول للأعمال ذات الجودة العالية"، بسبب مساحة المقاعد الخلفية التي يمكن تحويلها إلى مكتب متنقل.

وأضافت فوكسكون أن الحافلة الكهربائية طراز "تي" ستكون "حافلة حضرية وأنيقة"، وأكدت على الطبيعة الآمنة للمركبة استنادا إلى أكثر من 1000 ساعة من الاختبارات في تايوان.