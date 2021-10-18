وتعتزم الشركة السعودية خلال مشاركتها على مدى أيام المعرض الخمسة، إظهار قدراتِها في مجال السلامة العامة، والتنقّل الذكي من خلال عرض منتجات جديدة وتقنيات مبتكرة.

وتقدم الشركة حلولًا للمدن الذكية، وحلولًا للوقوف الذكي للسيارات، وتقنيات برنامج السلامة المرورية، بالإضافة إلى "الحاسوب الفائق"، بحسب وكالة "واس" السعودية.

والحاسوب الفائق هو حاسوب ذو أداء عالٍ جدًا قياسًا بالحواسيب التقليدية التي تستخدم للأغراض العامة، إذ يمكن القول أنّه يعمل بأعلى معدل تشغيلي متاح لأجهزة الحاسوب حاليًّا.

وعادةً ما يستخدم الحاسوب الفائق في التطبيقات العلمية والهندسية التي تتعامل مع قواعد بيانات ضخمة للغاية أو تتطلب أداء كمية هائلة من العمليات الحسابية أو الاثنين معًا، مثل اختبار النماذج الرياضية للظواهر الفيزيائية المعقدة أو محاكاة الظواهر الطبيعية أو إجراء عمليات التشفير وفك التشفير وغيرها.

وتساعد الحواسيب الفائقة العلماء في العديد من المجالات البحثية، فعلى سبيل المثال محاكاة عدد من الخلايا العصبية الاصطناعية، والتي تعادل حوالي 1% من القشرة المخية للإنسان.

كما تُستخدم حواسيب فائقة للتنبؤ بالأحوال الجوية لفترات طويلة. وفي مطلع عام 2020 مع بداية جائحة فيروس كورونا استخدمت هذه الحواسيب لإجراء عدة عمليات محاكاة بهدف فهم الفيروس وإيجاد طريقة لإيقافه.

يشار إلى أن شركة "تحكم" أسست عام 2015، وتغطي المناطق السعودية الـ13 بـخدمات السلامة العامة والتنقل الذكي، وتسهم الحلول المقدمة من "تحكم" عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، في وضعها كشريك مفضّل للمدن الذكية والآمنة.

هذا وتدعو شركة تحكم شركاءها والمهتمين بما تقدمه من حلول وتقنيات إلى زيارة منصة عرض الشركة في قاعة الشيخ سعيد على أرض جيتكس، بمركز دبي التجاري العالمي.