وأطلق الباحثان خوزيه ألبيول وميغيل لوبيز اسم "هترانس" على ابتكارهم الجديد، إذ تتيح الخرسانة الشفافة الجديدة تصميمات مطبوعة ثلاثية الأبعاد، يتم دمجها بداخلها، وبالتالي إنشاء واجهات وأرصفة وغيرها من أعمال الإنشاءات.

والخرسانة الشفافة هي مواد بناء تتميز بخصائص انتقال الضوء، بسبب العناصر البصرية الضوئية المدمجة داخلها، وهي الألياف الضوئية في العادة.

وعن طريقها يتم مرور الضوء من عبر كتلة الخرسانة من طرف إلى آخر، وينتج عن هذه العملية ضوء معين على السطح.

وعن الخرسانة الجديدة "هترانس"، يقول خوسيه ألبيول، الأستاذ بكلية هندسة البناء في جامعة بوليتكنيكا دي فالنسيا: "يمكننا طباعة أي تصميم مُتخيل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وإدراجه في عملية إنشاء الواجهة".

ويتابع: "باستخدام "هترانس"، يمكننا إنشاء هياكل تتضمن صورا مميزة في العديد من الأشكال المختلفة، مثل شعار الشركة أو استنساخ عمل فني، أو طباعة وجه شخص أو صورة مدينة معينة، كما يمكننا أيضًا تضمين أجهزة مضيئة، لإضاءة الهيكل".

كفاءة عالية وتكلفة منخفضة

وبحسب الباحثين، يتم إنتاج هذه الخرسانة بتكلفة أقل بكثير من الخرسانة الشفافة التقليدية، إذ أن الخرسانة الشفافة ليست شيئا جديدا، ولكنها تكون مصنوعة يدويا، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفتها النهائية العالية.

وتشمل "هترانس" أيضا على عناصر تقوية بسماكة مختلفة، تضمن قوة الأجزاء الخرسانية؛ حيث توفر الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد مع التصميم بنية أساسية داخلية، مما يضمن الصلابة الهيكلية للخرسانة بشكل عام، وبالتالي يضمن هذا التكوين والمواد المستخدمة تحسين المظهر ثلاثي الأبعاد للمنتج النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ "هترانس" دمج الإضاءة الدائمة أو المتقطعة في أي منطقة، وذلك باستخدام البطاريات التي يتم شحنها عن طريق مصدر طاقة خارجي، بالإضافة إلى أجهزة الشحن اللاسلكي.

استخدامات متعددة

ويُعدّ نوع الخرسانة الجديد حل مبتكر، وفريد من نوعه في العالم، حيث أنه سهل النقل والتركيب، وله إمكانات كبيرة للبناء وصناعة الأثاث، وحتى في مجال الإعلانات، كما يمكن استخدامه أيضا في عناصر التصميم مثل: المصابيح أو العناصر الزخرفية، وكذلك المطبخ وأسطح العمل والأرضيات الخارجية والداخلية وما إلى ذلك.

ويؤكد الباحثون أن عملية الإنتاج تكون بسيطة للغاية، إذ يتم تضمنين القطع المطبوعة ثلاثية الأبعاد مع التصميمات داخل القوالب، ثم يتم صب الخرسانة وبمجرد وضعها داخلها، يتم صقل الجانبين ويتكون المنتج النهائي، بما في ذلك الصورة والتصميم، كل هذا في وقت قياسي، وبتكلفة أقل بـ 80 بالمئة من تكلفة نظيرتها التقليدية.