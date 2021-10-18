وتقول الطبيبة سارة غوتفريد، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، إن العديد من الأنظمة الغذائية التي تتبعها النساء تفشل، لأنها مصممة للرجال.

وترى الطبيبة البريطانية أن النساء يفقدن السيطرة على أوزانه في الثلاثينيات من أعمارهن، بسبب الإجهاد ومتطلبات الأمومة والتقدم في السن.

وذكرت أنها واجهت العديد من السيدات اللاتي بذلن جهودا كبيرة لخسارة الدهون الزائدة، عبر ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح.

وقالت إن المشكلات من هذا القبيل تبدأ في منتصف العمر، حيث يصبح التخلص من دهون الجسم عملية أصعب من ذي قبل، مشيرة إلى أن النساء يعبرن عن إحباطهن في أن نفس الخطوات يتبعها الرجال وتؤدي إلى إحداث نتائج أفضل.

وأضافت أن الحل لا يوجد في حساب السعرات الحرارية المبذولة أو تسجيل الأميال التي تقطعها النساء مشيا على الأقدام، بل في فهم الهرمونات الأنثوية.

وشددت أنه على النساء اتباع نظام غذائي يركز على الهرمونات، بحيث تدعم الأطعمة هرمونات تعزيز التمثيل الغذائي، ويفضل تجنب الأطعمة وعادات الحياة التي تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتساهم في هرم الجسم مبكرا.

ومن الأطعمة التي تنصح بها الطبيبة البريطانية، الدهون الصحية ولاسيما دهون أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الزيتية، والمكسرات، وإضافة زيت الأفوكادو إلى السلطة، فهذا يساعدك على الشعور بالشبع.

وتوصي الطبيبة بتجنب السكر والكربوهيدرات المكررة.