ويعتبر جيتكس، الذي يستمر حتى يوم 21 أكتوبر الجاري، أكبر منصة للتكنولوجيا والابتكار الدولي. ويصفه خبراء ورؤساء شركات تكنولوجية بأنه "قبلة عمالقة التكنولوجيا حول العالم".

ويبرز حرص الشركات الكبرى المختلفة على المشاركة الدورية في فعاليات "جيتكس" والاستفادة من الفرص التي يتيحها، سواء لجهة عرض منتجاتهم وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وكذا الدخول في شراكات وتكامل مع الشركات الأخرى والاستفادة من تجاربها.

اهتمام واسع

يقول رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية وليد جاد: "يعتبر معرض جيتكس أقدم معرض متوسع في نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في المنطقة العربية"، موضحاً في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، أن "المعرض ينمو بشكل كبير وبصفة منتظمة منذ انطلاقه وعلى مدار الدورات السابقة".

ويشيد المسؤول المصري بما يحظى به معرض جيتكس من اهتمام ودعم قوي من جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توفر الإعدادات كافة لإنجاح المعرض واستقبال الأعداد الكبيرة التي تشارك فيه"، موضحا أن "جيتكس استطاع أن يجذب أكبر الشركات من المنطقة وخارجها، وتحرص تلك الشركات على عرض منتجاتها وأحدث التكنولوجيا التي تطورها".

ويلفت إلى أن المعرض يتم فيه أيضاً استعراض الخطط المستقبلية والرؤى التكنولوجية المتطورة للمستقبل، إلى جانب عرض التكنولوجيا التي تم التوصل إليها، وبالتالي يلقى إقبالاً كبيراً من الشركات في المنطقة العربية بشكل خاص، ومن العالم عموماً"، مستطرداً: "المعرض مهم جداً بالنسبة لنا كشركات مصرية.. نحن لدينا أيضاً معرض كايرو آي سي تي، والذي ينمو بشكل كبير، ونتمنى أن يشكل المعرضان فرصة للجذب وتطوير البنية التكنولوجية الأساسية في المنطقة من خلال ما يعرض فيهما".

قبلة لشركات التكنولوجيا

وإلى ذلك، يقول رئيس شعبة شركات البرمجيات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المهندس محمد سعيد، إن معرض جيتكس يعتبر قبلة للشركات من مختلف أنحاء العالم، بمختلف أحجامها، بما يشمل الشركات العملاقة التي أصبحت تستهدف المشاركة في ذلك المعرض، لما يمثله من أهمية كبرى، والإعلان عن منتجاتها فيه.

ويشير سعيد، وهو العضو المنتدب لإحدى شركات التكنولوجيا العاملة في مصر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن المعرض اكتسب أهمية كبرى بسبب التغطية الجغرافية الواسعة جداً التي يحظى بها، بالإضافة إلى تنوع أحجام الشركات المشاركة، لا سيما في ظل ما يمثله من فرصة جيدة للشركات من أجل عرض منتجاتها الجديدة، وكذا الاطلاع على تجارب وخبرات الشركات الأخرى، وما وصلت إليه التكنولوجيا في آخر صيحاتها في شتى المجالات.

ويردف سعيد قائلاً: "نحن كشركات مصرية استفدنا جداً في السنوات الأخيرة من المعرض، ومن النشاط الخاص بالجلسات المباشرة التي تم اعتمادها في جيتكس، بما يسمح بالتعرف إلى شركات نجاح محتملين، سواء عملاء محتملين أو شركاء يمكن التعاون معهم في تسويق المنتجات وفتح فرص تسويقية جديدة بأسواق مختلفة".

كما يشير في الوقت نفسه إلى أهمية الندوات والجلسات الحوارية التي تنعقد بالمعرض، مستطرداً: "لقد قمنا في وقت سابق بعقد بعض الجلسات لإطلاع مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالمياً على وضعنا الحالي في مصر وما نستطيع كشركات تقديمه، وبالتالي استفدنا من هذه الأنشطة بشكل كبير".

ويختتم خبير التكنولوجيا تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، بالتأكيد على أن "جيتكس هو نشاط متكامل، ويعتبر أحد أهم الفعاليات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، وأصبح ذا تصنيف دولي مهم ويحظى باهتمام الجميع.. والمميز في المسألة أنه حتى في أحلك الظروف في ظل جائحة كورونا، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة نشاط المعرض".

اليوم الأول

بدوره، يلفت الخبير التكنولوجي، المشارك في المعرض هذا العام، تامر محمد، إلى أن "جيتكس من أكبر المعارض المختصة بالتقنية والتي تقام في المنطقة"، موضحاً أن المعرض هذا العام ومع اليوم الأول يبدو أنه مختلف تماماً عن العام الماضي الذي شهد جائحة كورونا وتداعياتها.

ويوضح محمد في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المعرض يعطي فرصة لكل العاملين في مجال التكنولوجيا للتعرف إلى كل ما هو جديد في هذه الصناعة.

ويشير خبير التكنولوجيا في الوقت نفسه إلى أنه من اليوم الأول يبدو أن المعرض به الكثير من الأمور الجديدة والمختلفة، والتي سنتعرف إليها خلال أيام انعقاده، موضحاً أن التركيز يبدو هذا العام على الفنتك والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي (AI) وكذلك الـIOT (إنترنت الأشياء).. "ويتيح لنا ذلك كعاملين في المجال التعرف إلى التقنيات الحديثة المعروضة وما يمكن نقله من تكنولوجيا إلى دولنا المختلفة في المنطقة العربية".

أهمية كبرى

وبدوره، يشدد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المصرية المتخصصة في الأنظمة الروبوتية، ديفيد سمير، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، على أن "معرض جيتكس يخص التكنولوجيا بصفة عامة، بما يشمل الروبوتس والسوفت وير وكل ما له علاقة بالتقنية الحديثة.

ويلفت إلى أن "المعرض اكتسب قوته من قوة العارضين المشاركين فيه، لا سيما في ظل حرص كبرى الشركات العالمية على العرض فيه مثل شركة أمازون على سبيل المثال، وحتى شركات السيارات التي تقوم بعرض التكنولوجيا الخاصة بها في المعرض، وأيضاً شركات الروبوتات بمختلف أنواعها، وغيرها من الشركات في شتى القطاعات".

ويوضح أن الشركات المشاركة في المعرض تستهدف عرض ما وصلت إليه من تكنولوجيا وإظهار قدراتها في مجالاتها، كما أن الفعاليات المصاحبة للمعرض تفيد الزائرين بشكل كبير "والزائرون أغلبهم من المهتمين بالتكنولوجيا ومن الشركات المتوسطة أو الصغيرة الذين يتطلعون إلى التعر إلى أحدث التكنولوجيا الحديثة، وحتى التعاون مع الشركات العارضة أو بيع منتجات تكمل مشاريعهم لها (..) الزائر يشارك في تلك الفعاليات، مثل الجلسات النقاشية والمؤتمرات، من أجل التعرف إلى أحدث التكنولوجيا وما تقوم الشركات بتطويره، بما يسهم بشكل مباشر في تطور التكنولوجيا بسرعة في العالم".