وقال مدير عام مستشفى البشير، الدكتور علي العبداللات، إن الطواقم الطبية في قسم الجراحة العامة تعاملت مع حالة مرضية نادرة تسمى "البازَهْر الشَعْري" لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي حالة مرضية نادرة جداً تسمى "هوس أكل الشعر".

وأوضح العبداللات أن الفتاة راجعت قسم الطوارئ في المستشفى، وكانت تعاني من ألم وإمساك شديدين منذ خمسة أيام، وصعوبة في البلع، وهبوط في الوزن بما يقرب من 30 كيلوغراما خلال السنة الماضية.

وتعرضت الفتاة إلى حالة من التوتر النفسي الشديد، نتج عنه أكل كميات كبيرة من الشعر، وبعد صور الأشعة تبين وجود كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز الهضمي والمعدة، أدت إلى إغلاق كلي للمجرى الهضمي.

واستدعى هذا التدهور في صحة الفتاة تدخلا جراحيا فوريا، إذ أجريت عملية جراحية للفتاة تحت إشراف مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في جراحة الباطنية داخل مستشفى البشير، وتكللت العملية بالنجاح، وفق ما ذكر العبداللات.