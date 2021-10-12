ووفقا لموقع "إكسبريس"، سجلت كندا ستة قتلى على الأقل، بينما أصيب 48 آخرون بمرض غامض في نيو برونزويك.

وبدأ الكثير من المواطنين في الإبلاغ عن الشعور بالنسيان والارتباك السريع بسبب المرض الغريب.

وتتسابق السلطات الكندية الآن لاكتشاف المزيد حول لغز هذه المتلازمة العصبية التقدمية، نظرا لعدم وجود سبب معروف حتى الآن.

وتراوحت أعمار الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم، بين 18 و85 عاما.

وبالإضافة للارتباك وضبابية الدماغ، تم الإبلاغ أيضا عن مزيج غير عادي من الأعراض التي تشمل الدوار والقلق والهلوسة ومشاكل الذاكرة والألم، وحتى الفقدان التدريجي للحركة.

وأعلنت وكالة الصحة العامة الكندية عن تنبيه حول مجموعة كبيرة من هذه الحالات العصبية غير العادية بشكل ملحوظ في المنطقة في أواخر عام 2020.

وتمكنت الوكالة من توفير الخبرة المتخصصة في وقت مبكر أثناء التحقيق من خلال تفسير التشخيص وكذلك نتائج تشريح الجثة.

وعمل أطباء الأعصاب في نيو برونزويك لتعريف الحالة الغامضة، ويجري التحقيق بقيادة هيئة الصحة الفدرالية الكندية.