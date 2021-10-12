وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن هذه الحقنة التي جرى تطويرها من قبل "أسترازينيكا" تمت تسميتها علميا بـ" AZD7442" وهي تضم مزيجا من الأجسام المضادة.

وفي وقت سابق، جرى تقديم طلب في الولايات المتحدة لدى هيئة الغذاء والدواء من أجل السماح بالاستخدام الطارئ لهذا العقار بمثابة "علاج وقائي".

وأظهرت نتائج التجارب السريرية التي جرى الكشف عنها، يوم الاثنين، أن دواء الحقنة أظهر نجاعة كبيرة في الوقاية من تدهور الحالة لدى الأشخاص الذين مرضوا بكورونا وشعروا بأعراض متوسطة.

وأبانت النتائج أن من أخذوا الدواء تحسنوا بشكل أفضل مقارنة بأشخاص شاركوا في الدراسة وأعطيت لهم جرعة وهمية لا تضم أي دواء أو ما يعرف في الطب بـ"البلاسيبو".

وأوردت الدراسة أن جرعة واحدة من الدواء عن طريق الحقن تخفض خطر المضاعفات الشديدة أو الموت بسبب "كوفيد 19" بواقع 50 في المئة، مقارنة بالأشخاص الذين لم يأخذوا العقار.

وشملت التجربة السريرية 903 من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وكانوا من بين الأكثر عرضة لأن تتطور لديهم حالة شديدة من جراء "كوفيد 19"، لأن عددا منهم يعانون اضطرابات صحية.

وقال الخبراء إن هذا العلاج مناسب جدا للأشخاص الذين لا يستطيعون أخذ اللقاح، لأسباب صحية، أو من لا يحصلون على مناعة كبيرة عند التطعيم، أو من يعانون أمراضا تجعل وضعهم هشا أمام العدوى.