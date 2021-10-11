وأسفرت تجربة عقار "أزد 7442" عن "تخفيف مُرضٍ إحصائيا" للعوارض في "حالات تشهد أشكالا حادة من كوفيد-19" أو الوفاة منه، مقارنة بـ"العلاج بالدواء الوهمي عند المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى وذات الأعراض الخفيفة"، حسب بيان "أسترازينيكا".

وكان 90 في المئة من الـ903 مشاركين في تجربة الدواء من فئات المرضى الذين اعتبروا في عداد المعرضين لتطوير أشكال حادة من الإصابة.

وتلقى المشاركون في الاختبار علاجا في الأيام الخمسة الأولى بعد ظهور عوارض المرض عليهم.

وبيّنت التحاليل الأولية للنتائج أن عقار "أزد 7442 خفّف من خطر الإصابة بالأشكال الحادة أو المميتة لكوفيد-19 في 67 في المئة من الحالات مقارنة بالعلاج بالدواء الوهمي"، وفق البيان.

وقال أستاذ طب العناية الفائقة في كلية لندن الجامعية هيو مونتغومري، وهو أحد المشرفين على الاختبار: "مع استمرار الإصابات الخطيرة بكوفيد-19 في العالم، هناك حاجة ماسة لعلاجات جديدة مثل أزد 7442 تستخدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وستقدم "أسترازينيكا" البيانات إلى السلطات الصحية بعد أن قدمت طلبا للحصول على تصريح لاستخدام الدواء في علاج كوفيد-19 لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وكانت المجموعة السويدية البريطانية أعلنت في مارس عن اتفاق مع الولايات المتحدة لتزويد البلد هذا العام بنحو 700 ألف جرعة من هذا العلاج بالأجسام المضادة بقيمة إجمالية تساوي 726 مليون دولار.