أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و52304.
وبحسب الأرقام فإن نحو 3 بالمئة من سكان العالم إصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة.
وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:
الولايات المتحدة:
- عدد الإصابات 715184
- عدد الوفيات 44389135
الهند:
- عدد الإصابات 33935309
- عدد الوفيات 450375
البرازيل:
- عدد الإصابات 21550730
- عدد الوفيات 600425
المملكة المتحدة:
- عدد الإصابات 8083421
- عدد الوفيات 137541
روسيا:
- عدد الإصابات 7717356
- عدد الوفيات 423474
تركيا
- عدد الإصابات 7386288
- عدد الوفيات 65743
فرنسا:
- عدد الإصابات 7047786
- عدد الوفيات 117029
إيران:
- عدد الإصابات 5691634
- عدد الوفيات 122370
الأرجنتين:
- عدد الإصابات 5265058
- عدد الوفيات 115444
إسبانيا:
- عدد الإصابات4973619
- عدد الوفيات 86778