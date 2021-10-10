وسيعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 12"، هذا إلى جانب ميزة فتح "بكسل 6" عن طريق تقنية التعرف على وجه المستخدم.

كذلك سيدعم الهاتف شريحة Tensor والتي تعد الأولى من نوعها والمخصصة للأجهزة المحمولة من "غوغل"، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير في الهاتف فهو يدعم كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج".

ومن المزايا المدمجة في الجهاز Face Unblur، والتي تحافظ على بؤرة تركيز الكاميرا، وتساعد في التقاط صور سيلفي جماعية مميزة.

وسيحتوي "بكسل 6" على شاشة بحجم 6.4 إنشات، بالإضافة إلى بطارية طويلة العمر بمقدورها الصمود 24 ساعة مع الاستخدام.