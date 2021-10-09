كان عمر العينات التي جلبتها البعثات الأميركية والسوفيتية أكثر من 2.9 مليار سنة.

لكن عمر العينات التي جلبتها مهمة شانجي-5 الصينية في أواخر العام الماضي حوالي 1.96 مليار سنة، مما يعني استمرار النشاط البركاني لفترة أطول مما كان يُعتقد في السابق.

كان المسبار الصيني غير المأهول هبط في ديسمبر الماضي، على جزء لم يتم استكشافه من قبل في سهل كبير من الحمم البركانية يطلق عليه "محيطات العواصف".

وفي وقت لاحق تم جلب حوالي 1731 غراما من العينات إلى الأرض.

كان أحد الأهداف الرئيسية لشانجي-5، التي سميت باسم ألهة القمر عند الصينيين، هو معرفة المدة التي ظل فيها القمر نشطا بركانيا.

جعلت المهمة الصين ثالث دولة في العالم تحصل على عينات من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

وتسعى الصين لإطلاق مهمتي شانجي-6 وشانجي-7 غير المأهولتين أيضا للقمر، في السنوات الخمس المقبلة لاستكشاف قطبه الجنوبي.