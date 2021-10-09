وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس: "ندرك أن بعض الأشخاص والشركات يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك".

وأضاف: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

ولم تقدم فيسبوك تفاصيل حول سبب أو نطاق المشكلة، وقد توجه مستخدمون إلى موقع تويتر للتعبير عن إحباطهم.

وتساءل مستخدم في تغريدة: "ما الذي حصل لانستغرام؟" وتذمر آخر لأنه "بالكاد مضت أربعة أيام على العطل الأول".

ويواجه بعض مستخدمي تطبيق إنستغرام حول العالم، مشكلة تتعلق بتحميل الصور، وذلك بعد أيام من تعرض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقاته لانقطاع لمدة ست ساعات.

وأظهرت بيانات من موقع "داون-ديتكتور"، الذي يراقب الإنترنت، أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لإنستغرام الجمعة.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر، منصة التراسل التابعة لفيسبوك.

ولم يتمكن مئات ملايين المستخدمين من الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام وواتسآب لأكثر من ست ساعات الاثنين الماضي.

وفي مقال اعتذاري، قال نائب رئيس إدارة البنية التحتية في فيسبوك، سانتوش جاناردهان، إن انقطاع الاثنين الماضي كان بسبب "تغييرات في الإعدادات" على أجهزة التوجيه التي تنسق مرور الشبكة بين مراكز البيانات.