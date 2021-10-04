وكان موقع "داون ديتيكتور" قد أفاد بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج عدد من التطبيقات، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر، إلى جانب مواقع عالمية مثل غوغل وأمازون..

وأقرت شركة فيسبوك بالخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها يوم الاثنين، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل في أسرع وقت ممكن.

وفي التالي أبرز تبعات العطل الكبير الذي أصاب التطبيقات والمواقع الشهيرة"

1- الهجرة إلى تطبيقات منافسة

شهدت التطبيقات المنافسة إقبالا كبيرا بعد توقف واتساب وفيسبوك وإنستغرام، حيث قال "تلغرام" إنه عانى من بعض البطء خلال الساعات الأخيرة بعدما استقبل أعدادا هائلة من المستخدمين، الذين لجؤوا إليه لمواصلة اتصالهم بالعالم.

كما هاجر المستخدمون إلى تويتر لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالحدث. وكان تويتر كذلك المنصة التي اختارها فيسبوك لنشر إعلانه التوضيحي.

1- انخفاض الأسهم

أثر توقف المواقع والتطبيقات على أسهمها في البورصة، حيث تراجعت على سبيل المثال أسهم فيسبوك بـ5.5 بالمئة في التعاملات بعد ظهر اليوم الاثنين، متجهة نحو أسوأ أداء يومي لها منذ نحو عام.

كما انخفضت أسهم "ألفابت" المالكة لمحرك البحث غوغل بنسبة 2.10 في المئة. وسجل أيضا سهم أمازون اليوم بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء هبوطا بنسبة 2.5 في المئة، ليواصل تدنيه لليوم السادس على التوالي.

3- "داون ديتيكتور"

ساهم الخلل الكبير في انتشار موقع "داون ديتيكتور"، حيث لجأ إليه عدد مهم من المستخدمين لمعرفة التطبيقات والمواقع المتضررة.

ويساعد "داون ديتيكتور" على فهم ما يجري، خلال انقطاع الخدمات، عن طريق تقديم إحصاءات في الوقت الفعلي للخلل.