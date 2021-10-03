وأظهرت صور هابل، مجرة NGC 5728، التي بدت بشكل "حلزوني" مبهر وسط السماء.

والتقط هابل الصور باستخدام كاميرا "هابل وايد فيلد 3"، وهي كاميرا حساسة للغاية للضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

وفي الصورة، بدت NCG 5728 مجرة ​​حلزونية أنيقة ومضيئة بشكل كريستالي خلاب، ولكن ما لا تظهره الصورة هو أن NGC 5728 تعتبر من المجرات النشيطة، والمعروفة باسم مجرة ​​سيفرت.

وتتميز مجرات سيفرت عن المجرات الأخرى ذات النوى المجرية النشطة لأن المجرة نفسها تُرى بوضوح.

بينما تبعث النوى المجرية النشطة الأخرى، الكثير من الإشعاع لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل مراقبة المجرة التي تضمها.

وكما تظهر هذه الصورة، يمكن ملاحظة NGC 5728 بوضوح، وفي الأطوال الموجية المرئية والأشعة تحت الحمراء تبدو طبيعية تماما.