ويعود تاريخ "إكسبو" لأكثر من 100 عام، إذ تم تأسيسه في لندن عام 1851، وجذب نحو 6 ملايين زائر في قصر الكريستال ووصف بالتاريخي.

ومن دولة إلى أخرى ينتقل المعرض، الذي يعتبر الأكبر في العالم، كل 5 سنوات، ليكشف عن اكتشافات واختراعات أثرت مختلف مجالات الحياة.

إكسبو باريس عام 1855: غسالات الملابس

في نسخة إكسبو الثانية التي عقدت في باريس عام 1855، تم الكشف عن الغسالات، وبرز مفهوم غسل الملابس باستخدام الآلات آنذاك لأول مرة في العالم.

إكسبو لندن 1862: أول الحواسيب الميكانيكية

أما في لندن عامَ 1862، قدم معرض إكسبو المحرك التحليلي الذي ابتكره تشارلز باباج، وهو واحد من الحواسيب الميكانيكية الأولى.

إكسبو فيلادلفيا 1876: أول جهاز هاتف

وفي عام 1876، عرض ألكسندر غراهام بيل، أولَ هاتف في العالم في معرض إكسبو بفيلادلفيا.

إكسبو فيلادلفيا 1876: صلصلة الطماطم الحمراء "كاتشاب هاينز"

وفي المعرض ذاته، قُدمت صلصلة الطماطم الحمراء "كاتشاب هاينز" لأول مرة.

ولاقى المنتَج ترحيبا وإعجابا، حيث تم إنتاج وتصدير اثنيْ عشرَ مليون زجاجة كاتشاب لجميع أنحاء العالم بحلول عام 1907.

إكسبو باريس 1889: جهاز الغرامفون

الغرامفون كان من بين الابتكارات التي قدَّمها إكسبو، وذلك في عام 1889 ، ويُعد الغرامفون أولَ جهاز استُخدم لتسجيل واستعادة الصوت.

إكسبو باريس 1900: الأفلام الناطقة نواة الأفلام السينمائية

نواة الأفلام السينمائة، خرجت أيضا من إكسبو باريس عام 1900، فقد عرض المعرض أول نسخة للصور والصوت في آن واحد لتبدأ بذلك حِقبة الأفلام الناطقة.

إكسبو نيويورك 1939: جهاز التلفزيون

ومن معرض نيويورك الدولي لعام ألف وتسعِمئةٍ وتسعةٍ وثلاثين، نُقل البث التلفزيوني الحي الأول.

وكان تركيز معرض إكسبو لذلك العام على المستقبل وأُطلق تحت شعار فجرُ يوم جديد.

إكسبو سياتل 1962: أول جهاز حاسوب لشركة IBM

وفي عام 1962، عرضت شركة IBM أول جهاز حاسوب في معرض إكسبو سياتل.

إكسبو اليابان 1970: الهواتف المتحركة

حتى الهواتف المتحركة، أولُ ظهور لها كان في معرض أوساكا العالمي في اليابان عامَ 1970، حيث سنحت للزائرين أولُ فرصة لاكتشاف تقنية الاتصال عبر الهاتف المتحرك.

إكسبو دبي 2020

وفي إكسبو دبي، يترقب العالم، أفكارا مستدامة تطور حياة البشرية وتحافظ على كوكب الأرض.

وسيجمع إكسبو 2020 العالم، بمشاركة أكثر من 200 جهة عالمية وفي حضور ملايين الأشخاص، في أجواء من الاحتفال والتعاون والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا.

وعلى مدار 6 شهور كاملة ستكون دولة الإمارات محط أنظار العالم بينما نقدم دورة استثنائية من إكسبو الدولي مفعمة بالترفيه والمرح والاتحاد تمثل لحظة مهمة لنكون كلنا معا.