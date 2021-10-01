تتضمن الابتكارات الخمسة، تقديم الرعاية الصحية الأساسية باستخدام تطبيقات ذكية غير متصلة بالإنترنت في المجتمعات النائية ومقاطع فيديو تفاعلية للمساعدة في إبقاء الأطفال نشيطين وسعداء في منازلهم.



وجميع الحلول هي عبارة عن ابتكارات بسيطة وفعالة تنفَّذ محليا لتعالج مجموعة من التحديات العالمية الكبرى، بما فيها تلك الواردة في أجندة التنمية المستدامة، الأجندة التي تضم 17 هدفا عالميا مصمما لتحقيق السلام والازدهار للناس وكوكب الأرض.

منذ سبتمبر 2020، استقطبت دعوة إكسبو مقترحات مرتبطة بالجائحة، عددها 318 مشروعا من 78 دولة، غطت خمسة مجالات، وهي الرقمنة؛ والتعليم وتنمية المهارات؛ والصحة والعافية؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة؛ وحماية سبل العيش.

المشروعات الخمسة

"سيف ديستانس"، لوبوس، بلجيكا:

"سيف ديستانس" جهاز صغير وخفيف ومحمول يقيس المسافة إلى أجهزة "سيف ديستانس" الأخرى بصورة لحظية لضمان تباعد الأشخاص بصورة كافية. وتنبه هذه التقنية القابلة للارتداء، مرتديها، بمجرد تجاوز مسافة التباعد الاجتماعي، بواسطة إنذارات صوتية وضوئية واهتزازية، وهي تستطيع أيضا المساعدة في التتبّع والتعقّب لمرضى كوفيد-19.

"مي كاسا، مي كانتشا"، فوتبولماس، تشيلي:

عبارة عن سلسلة مقاطع الفيديو مُعنونة بـ"مي كاسا، مي كانتشا" (منزلي ملعبي)، تسعى إلى تحفيز التعلّم والنشاط البدني بين الأطفال والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و14 عاما، بعدما باتت المساحة المتوفرة لنشاطاتهم أصغر.

تولّد السلسلة نشاطات روتينية، حيث ترفع مستوى الوعي في ضوء تحسين الصحة العقلية والبدنية في المنزل دون الحاجة إلى معدات رياضية.

"ريتش52"، سنغافورة:

تعمل مؤسسة ريتش 52 لجائحة كورونا على تدريب العاملين في الصفوف الأمامية للصحة المجتمعية عن طريق منصة للتعلم الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، وهو ما ساهم في معالجة مشكلة إعطاء معلومات خاطئة، وتمكين أفراد المجتمعات من التحقق من أعراضهم بدقة. يستفيد من خدمات "ريتش52" أكثر من ألف مجتمع ريفي في كل من الهند والفلبين وكمبوديا.

"ستات بيوت" و"ميكسي"، ستات بيوت، الأردن:

استجابة لجائحة كورونا، طوّر مشروع "ستات بيوت" برنامج تدريب مهنيا جديدا، يركز على الخياطة والحياكة والتطريز ومهارات الأعمال المنزلية، من أجل المجتمعات الهشة في الأردن.

مع التقدم في التدريب، تكتسب المستخدِمات مهارات تمكّنهن من تسريع عملهن عبر الإنترنت من المنزل، وتمنحهن فرصة العمل لدى مصانع الملابس المحلية، وتجعلهن "صانعات" معتمدات في تطبيق "ميكسي"، وهو منصة التجارة الإلكترونية الشقيقة لـ "ستات بيوت".

"ماجي باكيت"، بروجكت ماجي، الإمارات العربية المتحدة (غانا):

تنظّم مؤسسة "بروجكت ماجي" حملة لغسل اليدين وتوزيع الصابون في المناطق الريفية بغانا، وقد درّبت حتى الآن الآلاف من أصحاب الهمم على ممارسات تنظيف اليدين الصحيحة، ووزعت ألواح الصابون على مختلف مجتمعات ماجي في غانا.

وإلى جانب حملة تنظيف اليدين، ابتكرت المؤسسة "ماجي باكيت"، وهو مرفق شامل منخفض التكلفة، يسهل استنساخه، ويهدف لضمان ممارسات غسل اليدين الآمنة في المناطق الريفية بغانا.

يجسّد برنامج أفضل الممارسات العالمية الالتزام بتكليف من المكتب الدولي للمعارض عام 2010 بأن تعمل جميع معارض إكسبو الدولية على إبراز حلول ملموسة يمكن محاكاتها وتكييفها وتوسيع نطاقها لإحداث أثر عالمي أكبر، بما يسلط الضوء على دور إكسبو الدولي بوصفه منصة مؤثرة لإلهام التغيير ودفع مسيرة التقدم البشري.