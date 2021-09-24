ونقل موقع "بزفيد نيوز" عن "بوبي" قولها، الخميس، إن قرار السحب ينطبق على جميع طرازات الشركة، وهي "Original Newborn Lounger" و"Preferred Newborn Lounger" و"Pottery Barn Kids Boppy Newborn Lounger".

من جهتها، قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في أميركا: "ورد أن الرضع أصيبوا بالاختناق بعد أن وضعوا على ظهرهم أو جانبهم على وسادة الاستلقاء، ثم وجدوا على بطونهم".

وأوضحت اللجنة أن الوفيات المبلغ عنها حدثت بين ديسمبر 2015 ويونيو 2020.

ويجري تسويق المنتج الشهير على أساس أنه "وسادة دعم الطفل الوحيدة المصممة بشكل فريد، والتي تمنح الراحة لطفلك".

وكانت طرازات "بوبي" تباع في المتاجر وعبر الإنترنت في الولايات المتحدة وكندا، منذ يناير 2004 إلى غاية أول أمس الأربعاء.

ونصحت الشركة الأشخاص الذين يمتلكون هذه الطرازات بالتوقف عن استخدامها فورا والاتصال بـ"Boppy" لاسترداد الأموال.