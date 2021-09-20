ويقدم نظام التشغيل الجديد "آي أو أس 15" العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين، لكن ستكون هناك بعض الاختلافات حسب المناطق الزمنية في العالم.

ومن الأخبار السارة في هذا التحديث أنه سيكون تلقائيا، ولن يكون المستخدمون بحاجة إلى إجراء تحديث على نظام التشغيل.

وكانت شركة أبل كشفت في وقت سابق من هذا العام عن النسخة التجريبية من نظام التشغيل الجديد خلال مؤتمر المطورين الذي عقد في يونيو الماضي.

وبالتزامن مع إطلاق النسخة الجديدة للهواتف الذكية الخاصة بأبل، ستكون هناك نسخة جديدة أيضا لأجهزة الآيباد "آي باد أو أس 15".

ويدعم نظام التشغيل العديد من طرز هواتف آيفون، التي صدرت على مر السنين، حتى تلك القديمة منها مثل آيفون 6 أس، الذي صدر قبل 6 سنوات.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن التحديثات الجديدة على نظام التشغيل تشمل رفع كفاءة تطبيق "فيس تايم"، بصورة تجعله منافسا لتطبيقات تواصل أخرى مثل "زووم".

وسيلاحظ الجمهور تغيرات تطرأ على شكل التنبيهات التي تظهر على واجهة هواتف آيفون، إذ ستكون أكبر مما سبق، بجانب استحداث خاصية "ملخص التنبيهات".

ومن المزايا التي ستسهل حياة المستخدمين في النظام الجديد خاصية نسخ النصوص الموجودة داخل الصور حتى تلك التي تكون مكتوبة بخط اليد.

وستدخل أبل على النظام الجديد رموزا جديدة من "الإيموجي"، فضلا عن شكل جديد للمتصفح "سفاري".