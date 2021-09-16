وقال المصدر إن عصير الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى "البروميلين"، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، إلى جانب نسبة عالية من "فيتامين سي".

وأوضح المصدر أن هذا المزيج من الفوائد يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الحلق وتخفيف المخاط في الرئتين أو الجيوب الأنفية.

وكشف "فرست فور وومن" أن إنزيم "البروميلين" يخفف كذلك انتفاخ البطن، حيث أن نصف كوب من عصير الأناناس يمكن أن يخفض عسر الهضم بنسبة 55 في المئة.

ويقول باحثو جامعة كونيتيكت الأميركية إن مادة البروميلين "تعمل على تسريع عملية هضم البروتينات والدهون لتفريغ المعدة بشكل أسرع".

كما للبروميلين القدرة على تنظيف المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة، إلى جانب استخدامه كمضاد للتجاعيد، ومساعدة على إنتاج البشرة لمادة الكولاجين.