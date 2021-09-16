وتبدأ الحملة في محافظة الأقصر جنوب مصر، 19 سبتمبر الجاري لمدة 5 أيام، للكشف من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وبالأخص سرطان البروستاتا، بواسطة أحدث التقنيات العالمية.

ويصف أحمد عمران أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة أسيوط الحملة بـ"الأهم للرجال في مصر، وطالبنا بها كثيرا بعد انتشار الإصابة بسرطان البروستاتا خلال الفترة الأخيرة، وعدم وجود التوعية الكافية لهذا الوحش القاتل الذي ينهي حياة الكثيرين سنويًا".

وتابع عمران في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "بعض الرجال ليس لديهم ثقافة الكشف والاهتمام بهذا الوحش الذي ينهش جسده، لذلك نقف اليوم سعداء بتلك الحملة التي ستنقذ حياة الآلاف، خاصة وأن الكشف لا يستغرق إلا دقيقة واحدة فقط".

استجابة أسرع

وأكد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة أسيوط أن: "الحملة ستسعى لاكتشاف هذا السرطان في مرحلة مبكرة حيث أنه يكون لا يزال محصورا في حدود غدة البروستاتا، وفي تلك المرحلة تكون استجابة المريض للعلاج كبيرة، ويستطيع التغلب والقضاء عليه نهائيا".

وعن الخصائص التي من خلالها يتم اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية، طالب عمران بالاهتمام "بالتغذية العلاجية والابتعاد عن تناول الطعام الغني بالدهون، وممارسة النشاط الجسدي بانتظام، للحد من خطر الإصابة أو الحد من تطوره إذا كان موجود بالفعل".

كواشف سريعة معتمدة دوليا

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أعلنت في بيانها أن "خلال الحملة يتم اختبار الإصابة لدى الرجال، سواء من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو غير المنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمحافظة، من خلال كواشف سريعة لتحليل بروتين PSA في الدم، والمعتمدة دوليا من FDA، حيث تعد زيادة نسبة بروتين PSA في الدم احتمالية على وجود إصابة".

معايير عالمية

وأكد أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، في تصريحات له، أن الاهتمام بصحة الرجل لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، لافتا إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة وفائقة الدقة، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية.

وأضاف السبكي أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، استنادًا إلى أعلى المعايير العالمية، بهدف بناء مجتمع صحي يتوافر به كل مقومات الرعاية الصحية.

ألف إصابة سنويا

في الوقت نفسه تقول سعاد السيد أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني إن: "الرجال الذين تعدوا الخمسين عاما يجب عليهم الذهاب لمقرات الحملة التي تم إعلانها والكشف لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرص، بجانب الذين يعانون من السمنة المفرطة، والأشخاص الذين يتناولون علاجًا يحتوي على هرمون التستوستيرون".

وأشارت السيد في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "نسب الشفاء من المرض تصل لـ100% عندما يتم الكشف المبكر والتأكد من معاناة المريض من هذا المرض، فعن طريق تحليل دم بسيط للمريض يتم الكشف عنه، وفي حال عدم التأكد ووجود أي شك في التحليل يتم اللجوء لعدد من الفحوصات الأعلى والأكثر تركيزًا من بينها الرنين المغناطيسي والحصول على عينة من البروستاتا وتحليلها".

وحول التوعية بالمرض أكدت أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني أنها: "هامة للغاية، فعدد كبير من المصابين يكتشفون إصابتهم بعد مرحلة متأخرة، حيث أنّ هناك ما يقرب من ألف حالة سنويًا تكون وفاتها نتيجة إصابتهم بسرطان البروستاتا، وما يقرب من ثلاثة آلاف حالة مصابة بالمرض سنويًا يتم اكتشافهم".