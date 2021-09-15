وكانت شركة أبل الأميركية قد كشفت، مساء الثلاثاء، خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته في ولاية كاليفورنيا عن أجهزتها الجديدة وهي: "آيفون 13"، و"آيفون 13 ميني"، و"آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس"، كما كشفت عن طرز حديثة من ساعتها الذكية وحاسوب لوحي مصغر.

وتتميز الأجهزة الجديدة باتصالها بشبكات الجيل الخامس وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى صورة وأكثر دقة.

ولتشجيع شراء الأجهزة الجديدة، ستعرض شركات لاسلكية مشاركة حوافز قبيل موسم عطلات نهاية العام مثل إتاحة الطرز الجديدة بالمجان مقابل إعادة القديمة، وفق "رويترز".

ويبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولارا، أما آيفون 13 برو فسيبدأ من 999 دولارا، فيما يبدأ سعر برو ماكس من 1099 دولارا.

وستطرح الطرز الثلاثة اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري.

ولم تتغير الأسعار عن العام الماضي، في خطوة ترمي على ما يبدو لتحفيز المستهلكين على الشراء.

لكن بعض الشركات المشاركة مثل "إيه.تي آند تي" ستعرض الأجهزة بدون مقابل إذا أعاد الزبائن الأجهزة السابقة واشتركوا في نظام للتقسيط.

وقالت كايان درانس، وهي مديرة تسويق في شركة أبل آيفون: "لايزال المنافسون يحاولون اللحاق برقائقنا، ليس فقط منذ العام الماضي، ولكن حتى منذ عامين".

وبدوره، قال بوب أودونيل، رئيس تكناليسيز ريسيرش لاستشارات التكنولوجيا وأبحاث السوق، إن الجهاز اللوحي الصغير كان أكثر ما أثار الإعجاب من المنتجات التي أعلنت عنها أبل، إذ يمكن أن يجذب العملاء الذين يريدون جهازا مزودا بتكنولوجيا الجيل الخامس ويمكنه التعامل مع تطبيقات أكثر قوة من الهاتف.

وأضاف "لا أعتقد أنه يحل محل أي جهاز آخر، مثلما رأينا أبل تحاول وضع بعض أجهزة آيباد الأكبر حجما كبديل للكمبيوتر الشخصي".

وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 1.2 بالمئة، وهو تراجع أكبر من الهبوط الأقل حدة في الأسواق الأوسع.