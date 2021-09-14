ومن بين الفئات المعرّضة للإصابة بنسب كبيرة نتيجة ضعف مناعتهم وتناولهم المستمر للأدوية أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين، "الذين يجب عليهم الالتزام التام في البداية بالإجراءات الاحترازية"، وفق ما أكدت شيرين طه أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية.

وتابعت طه في حديثها مع موقع سكاي نيوز عربية: "مرضى القلب الذين تجاوزوا الـ60 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة، ولابد عليهم وأن يهتموا في البداية بالمتابعة المستمرة مع طبيبهم وعدم التغيب عن المواعيد المحددة، مع عمل رسومات دورية للقلب لمعرفة أي اختلاف يتم".

ممنوع التجمعات

وأكدت أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية: "يجب على المرضى أن يبتعدوا عن التجمعات الكبرى والازدحام، وترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين عندما يتحدثون مع أي شخص، بجانب الكحول الذي لابد وأن يكون ملازم لهم طوال الوقت وتطهير أي شيء أمامهم من الممكن أن يتعاملون معه".

وأشارت طه في حديثها مع موقع سكاي نيوز عربية: "البعض لا يستطيعون بحكم العادات إجبار الغير على ارتداء الكمامات وهذا خطأ كبير، فأي شخص من الممكن أن يتعامل مع مريض القلب أو المصابون عامة بأمراض تؤثر على المناعة عن قرب لابد وأن يتم إجباره على ارتداء القناع الطبي، وفي حال رفض ذلك يجب الابتعاد عنه لأن حياة المريض هي الأهم".

ووجّهت رئيس قسم القلب والأوعية الدموية عدد من النصائح للمصابين قائلة: "لا تقوموا بلمس وجوهكم بيديكم على الإطلاق، وحافظوا على نشاطكم داخل المنزل وقوموا بعمل تمارين بسيطة بالمتابعة والتنسيق مع الطبيب، وتناولوا المياه بشكل مستمر والأكل الصحي الخالي من الدهون، والاهتمام بمواعيد الدواء".

الابتعاد عن التدخين والمدخنين

في الوقت نفسه يقول طارق شرف، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي إنّ: "النصائح البارزة التي يجب الالتزام بها هي الابتعاد عن التدخين والمدخنين، والالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بأي منها بداية من غسل اليدين وتطهير الأسطح وارتداء الكمامات وغيرهم".

وأوضح شرف في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "الطعام مهم للغاية لمريض القلب، فعليه الاهتمام بتغيير النظام الغذائي والاعتماد على أطعمة مفيدة وصحية، بجانب الاهتمام بالأدوية التي تم تحديدها من قبل الطبيب المختص وفي مواعيدها المحددة، وممارسة رياضة المشي المتوسط بشكل يومي بدون الوصول لمرحلة الإرهاق من المشي السريع".

ونوه أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي: "يجب على مريض القلب الاهتمام الدائم بقياس الضغط بشكل يومي، وفي حال الشعور بأي تغيرات يتم التواصل مع الطبيب على الفور دون أي انتظار".

تناول الفواكه الطازجة

وأردف شرف: "كبار السن تكون استجابتهم المناعية ضعيفة للغاية، فلابد من الاهتمام برفع المناعة بشكل مستمر عن طريق تناول الفواكه الطازجة والأدوية المعنية بالمناعة ولكن بالتنسيق مع الطبيب المختص".

وأكد أستاذ أمراض القلب: "التطعيم هام للغاية، لابد من أخذ اللقاح والاهتمام به لكل مرضى القلب أو أصحاب الأمراض التي تسبب أزمات في المناعة، فاللقاح سيساعد على تكوين أجسام مناعية مضادة للفيروس في جسم المريض".