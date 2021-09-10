وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن شركة ناشئة جديدة تسعى إلى تطوير تقنية، تسمح للبشر بـ"العيش للأبد"، دون أن تنال منهم الشيخوخة شيئا.

وأوضح المصدر أن الشركة تخطط لفتح مختبر في المملكة المتحدة بتمويل من جيف بيزوس.

وجمعت شركة "Altos Labs" حتى الآن تمويلا يصل إلى 270 مليون دولار، لتطوير تقنية "إعادة البرمجة البيولوجية"، وهي طريقة لتجديد بعض الخلايا، التي يعتقد بعض العلماء أنها قادرة في النهاية على إطالة عمر الإنسان.

وأوضح "سكاي نيوز" أن الشركة، التي تأسست في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، استثمر فيها رجال أعمال كبار، مثل بيزوس ويوري ميلنر.

ومن المنتظر أن تتوفر الشركة على مجلس استشاري علمي، يترأسه الباحث الياباني الشهير شينيا ياماناكا، الذي فاز بجائزة نوبل للطب عام 2012 مناصفة مع البريطاني جون غوردون لاكتشافهما إمكانية تحويل الخلايا الناضجة إلى خلايا جذعية.

وكان بيزوس قد تنحى، في الخامس من يوليو الماضي، عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون، بعد 27 عاما من تأسيسها.