وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الصورة التقطت للشمس، بينما كانت شدة الإشعاع الطيفي الدقيق في نطاق الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة.

ومن شأن الصورة الملتقطة أن تساعد مراقبي الإشعاع الطيفي للشمس على تدقيق التغيرات الطفيفة للطاقة الواردة إلى الأرض، وتأثير ذلك على المناخ.

وتتسبب الأنشطة الشمسية بما فيها التوهجات التي تطلق الطاقة إلى الأرض، في تعطيل عدد من البنى التحتية على كوكبنا، وذلك بتغيير المجال المغناطيسي.

وسيستفيد العلماء من الصورة في توفير معلومات دقيقة متعلقة بالطقس في الفضاء، الأمر الذي يضمن سلامة رواد الفضاء والمركبات، عند قيامها بجولات خارج المجال الجوي للأرض.

جدير بالذكر أن القمر الصناعي الذي أطلق في يوليو الماضي، يهدف إلى مساعدة الباحثين على التنبؤ بالطقس بشكل أكثر دقة، وتقييم التغييرات بالأجواء الفضائية ومدى تأثيرها على الأرض.