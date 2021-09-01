ووجد باحثون من الولايات المتحدة أن وضوح التعبير عن الكلمات أثناء نطقها، يؤثر على تقييم جاذبية صوت الشخص.

وتبدو بعض الأصوات أفضل من غيرها، لكن دراسة نُشرت الثلاثاء تشير إلى أن العلاقة بين وضوح ونقاء الصوت والكلمات المنطوقة، والجاذبية، تعتمد على جنس المتحدث، ولا تنطبق على الجنسين.

وسجل العلماء في جامعة يوتاه وجامعة كاليفورنيا في إيرفين، أصوات 42 شخصا يؤدون تمارين صوتية مختلفة، ثم طلبوا من أشخاص آخرين تقييم جاذبية أصوات المشاركين.

​وحاول الخبراء معرفة كيفية تأثير وضوح الكلمات والأحرف من قبل المتحدث، على تقييم جاذبية الصوت.

وذكرت الدراسة أن الوضوح في التعبير وإعطاء كل حرف مساحته، أدى لزيادة جاذبية صوت المرأة، لكنه لم يرفع من جاذبية صوت الرجل.

وأكد العلماء أنه في 73 بالمئة من الحالات، زاد تباعد الحروف الصوتية ووضوح الكلمات في جاذبية الصوت لدى النساء.

أما عند الرجال، لم تتم ملاحظة مثل هذا الارتباط، بين الوضوح والجاذبية، وهو ما يعزوه الباحثون إلى تأثير الانتقاء الجنسي.