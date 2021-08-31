ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرًا قائمة بأهم التحاليل الدورية التي يجب على مريض السكري القيام بها للاطمئنان على صحته.

روشتة الوقاية

وتقدّم نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة عدد من النصائح لمرضى السكر للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا قائلة إن "المصابين بالسكري من أكثر المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، وبالتحديد المرضى الذين يواجهون أزمة السكري الخارج عن السيطرة بالعلاج والنظام الغذائي".

وتابعت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "مهم للغاية لمريض السكري المتابعة الدائمة مع الطبيب المختص، وفي أضيق الحدود أن يقوم بعمل تحليل للسكر التراكمي كل ثلاثة أشهر، مع الاهتمام بالطعام الخالي من السكر والابتعاد عن الدقيق الأبيض".

الفاكهة بحساب

وأكدت استشاري البكتيريا والمناعة أن "تناول الفاكهة لابد وأن يكون بحساب، حيث أن هناك بعض الفواكه التي يجب الابتعاد عنها كـ(التين والمانغو والبلح) ولكن في حال الرغبة في تناولهم يكونوا في صورة وجبة كاملة، والفراولة من الفاكهة المهمة لمريض السكري ولكن ألا يزيد عن 6 حبات فقط".

وعن الوجبات تشير عبد الوهاب في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه "لابد وأن تكون عبارة عن نشويات معقدة في صورة بسيطة وكمية قليلة، بجانب الخضراوات، وقطعة من البروتين الذي يفضل إذا كان لحوم ألا تكون مقلية، كما أن الأسماك ممتازة لمريض السكري ويفضل تناولها مرتين أو ثلاثة في الأسبوع".

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن "ممارسة الرياضة مهمة للغاية حتى ولو كانت في المنزل، بجانب التعرض لأشعة الشمس أطول فترة ممكنة حيث يحتاج الجسم لفيتامين د الذي يساهم في تقوية المناعة ويساعد على التمثيل الغذائي في الجسم".

8.9 مليون مصابون بالسكري

ووفقًا لما أعلن عنه عضو اللجنة القومية للسكري إبراهيم الإبراشي فإن مرض السكري يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا في مصر حيث يعاني منه حوالي 8.9 مليون مواطن بما يمثل 15.2 بالمئة من إجمالي عدد البالغين، كما تشغل مصر المرتبة التاسعة عالميا من حيث معدلات انتشار المرض.

نظام غذائي

في الوقت نفسه يقول محمد طه أستاذ الغدد الصماء والسكري بجامعة سوهاج إن "مريض السكري يجب عليه اتباع النظام الغذائي يعتمد بشكل أساسي على الخضروات والفاكهة والبروتينات، مع الابتعاد عن السكريات والنشويات التي تقوم بعمل أزمة في مستوى السكر الموجود في الجسم، وبالتالي تحدث له مضاعفات كبيرة".

وتابع طه في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن "ارتداء الكمامات شيء أساسي، مع غسل اليدين بالماء والصابون وتطهيرها الدائم بالكحول، والاهتمام ممارسة المشي بشكل يومي لأهمية تحريك مفاصل الجسم وعدم الجلوس لفترة طويلة".

عدم الإفراط في تناول الفيتامينات

وأكد عضو الجمعية العالمية لمناظير الأمعاء الدقيقة أنّ "الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات أمر غير سليم، خاصة الزنك وفيتامين سي اللذان يجب معرفة الجرعة المناسبة من الطبيب المختص، وعدم زيادتها إلا بالتنسيق المسبق كي لا يصاب بأزمات صحية ويرتفع معدل السكر في الدم".

وأوضح أستاذ الغدد الصماء والسكري بجامعة سوهاج: "لقاح كورونا مهم للغاية للوقاية طالما لا توجد أي موانع يراها الطبيب المختص، بجانب المتابعة الدائمة والمستمرة للحفاظ على نسبة السكر في الدم وجعله تحت السيطرة، وأنصح دائما بضرورة خفض الوزن في حال كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من المعدل الطبيعي".