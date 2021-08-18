وقالت "ناسا" إن المقاطع التي ظهرت في الفيديو سجلت بين مايو 2019 إلى يونيو 2021، وتظهر تصنيع المركبة " إكس -59".

وتظهر اللقطات السريعة صناعة الأجزاء الرئيسية في الطائرة، ثم تركيبها فوق بعضها البعض، إلى أن اكتمل بناء الهيكل الخارجي للطائرة.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة في أولى رحلاتها التجريبية في العام المقبل 2022.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت في عام 2019 أنها أبرمت صفقة بلغت ربع مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن للمساهمة في تصنيع طائرات من هذا الطراز.

وشكلت وكالة الفضاء الأميركية ثلاثة أطقم عمل لبناء هيكل الطائرة، وكانت مهمتها على التوالي تجهيز : جسم الطائرة والأجنحة والذيل.

وخلال عملية التجميع النهائي، سيضاف إلى الطائرة نظام الرؤية الخارجي المبتكر الخاص بقمرة القيادة.

وتتميز هذه الطائرة عن غيرها بانخفاض الصوت الذي تصدره، وسرعتها الفائقة التي تتجاوز سرعة الصوت.

ولدى "إكس- 59" القدرة على اختراق جدار الصوت بهدوء، مما يقلل من الاضطراب لدى عامة الناس.